Николь Потуральски показала самое беспроигрышное модное сочетание этой весны
Николь Потуральски знает, как создать простой и одновременно притягательный образ. Сегодня девушка собрала аутфит из базовых вещей с необычными деталями.
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Немецкая модель выбрала шелковый кроп-топ на бретелях и голубые джинсы Lioness с цепочками по бокам. Свой элегантный образ Николь дополнила естественным макияжем и лаконичной цепочкой на шею. Длинные волосы красотка оставила распущенными и зачесала на одну сторону. Кстати, предлагаем рассмотреть такой лук, девочки, когда будете продумывать праздничный наряд к 8 марта. Согласитесь, что очень эффектно и стильно, правда?
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