Иллюзия обмана: Кайли Дженнер в топе, который можно рассматривать очень долго
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Для новой горячей фотосессии Кайли Дженнер подобрала соблазнительный комплект пыльно-серого оттенка из бархатной ткани. Выбранный наряд, как и все предыдущие, - прежде всего выполняет два главных «пожелания» Кайли — подчеркивает горячие изгибы звезды и обнажает то, что можно. Однако в этот раз все оказалось не так просто.
С облегающей юбкой, акцентирующей внимание на аппетитных формах звезды, - все понятно. А вот асимметричный топ с разрезами, дополненный длинными рукавами, - однозначно попадает в список необычных модных находок.
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