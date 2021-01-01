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Иллюзия обмана: Кайли Дженнер в топе, который можно рассматривать очень долго

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До сих пор не понимаем, как этот предмет гардероба по-настоящему устроен.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
pinterest.com

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Для новой горячей фотосессии Кайли Дженнер подобрала соблазнительный комплект пыльно-серого оттенка из бархатной ткани. Выбранный наряд, как и все предыдущие, - прежде всего выполняет два главных «пожелания» Кайли — подчеркивает горячие изгибы звезды и обнажает то, что можно. Однако в этот раз все оказалось не так просто.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

С облегающей юбкой, акцентирующей внимание на аппетитных формах звезды, - все понятно. А вот асимметричный топ с разрезами, дополненный длинными рукавами, - однозначно попадает в список необычных модных находок.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

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Теги: Кайли Дженнер, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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