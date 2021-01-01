Почти весна: Ирина Шейк в модном бомбере, который вы точно себе захотите

Модная вещь, которая должна поселиться в вашем гардеробе.

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В отличие от наших температурных реалий, в Нью-Йорке погода сейчас намного теплее и приятнее, что нам всячески подтверждают новые фото звезд, сделанные папарацци. В частности, последний стильный выход супермодели Ирины Шейк. Фотографы запечатлели знаменитость на прогулке, куда она вышла в легком и утрамодном комплекте.

Ирина Шейк https://www.backgrid.com/

Ирина выбрала объемный двусторонний бомбер TTSWTRS в модном молочном оттенке, который уже успел стать нашим объектом желания. К нему звезда подобрала широкие спортивные брюки с принтом, ботинки dr. Martens и леопардовую сумку. Уже мечтаем так нарядиться, чтобы наматывать миллионы шагов по любимому весеннему городу.

Ирина Шейк https://www.backgrid.com/

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