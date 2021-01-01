Скорее бы лето: Алессандра Амбросио в шортах, которые делают ноги бесконечными

Яркий выход бразильской супермодели.

Алессандра Амбросио практически всю зиму находилась в родной Бразилии, откуда радовала нас своими фееричными образами в модных купальниках. Сейчас супермодель уже вернулась в Лос-Анджелес. Местный климат хоть и уступает Южному полушарию, все же позволяет демонстрировать ей приобретенный на родине загар, чем она и удачно пользуется.

Алессандра Амбросио LEGION MEDIA

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Модель заметили в городе в очень летнем образе: толстовке с жизнерадостным ультрамодным принтом тай-дай, который числится в списке трендов предстоящей весны, и трикотажных шортах, которые превратили ноги модели в бесконечные. Этот эффект усиливался и благодаря «незаметной» паре обуви — вьетнамкам. Яркая желтая бейсболка гармонично дополнила образ.

Алессандра Амбросио LEGION MEDIA

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