Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Скорее бы лето: Алессандра Амбросио в шортах, которые делают ноги бесконечными

Комментариев: 0
Яркий выход бразильской супермодели.
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
pinterest.com

Алессандра Амбросио практически всю зиму находилась в родной Бразилии, откуда радовала нас своими фееричными образами в модных купальниках. Сейчас супермодель уже вернулась в Лос-Анджелес. Местный климат хоть и уступает Южному полушарию, все же позволяет демонстрировать ей приобретенный на родине загар, чем она и удачно пользуется.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
LEGION MEDIA

Читай также: Красотка в бикини: Тина Кунаки показала самое модное сочетание будущего лета

Модель заметили в городе в очень летнем образе: толстовке с жизнерадостным ультрамодным принтом тай-дай, который числится в списке трендов предстоящей весны, и трикотажных шортах, которые превратили ноги модели в бесконечные. Этот эффект усиливался и благодаря «незаметной» паре обуви — вьетнамкам. Яркая желтая бейсболка гармонично дополнила образ.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
LEGION MEDIA

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алессандра Амбросио, образ звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь