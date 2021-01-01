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Селена Гомес в самом модном пальто предстоящей весны

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Селена в модном и уютном образе.
Селена Гомес
Селена Гомес
pinterest.com

Селена Гомес сейчас задействована на съемках комедийного телесериала Hulu «Убийства в одном здании». 28-летняя актриса и певица большую часть съемочного дня проводит на улице, а в Нью-Йорке сейчас довольно-таки холодно. Следует признать, что не только образы с красных дорожек получаются у звезды восхитительными. Создавать уютные и теплые аутфиты Селене удается не менее лучше.

Селена Гомес
Селена Гомес
Getty images

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Папарацци заметили звезду в объемном бархатном пальто розового цвета, которое находится на вершине списка модных трендов этой весны. Образ она дополнила уютными высокими ботинками Ugg карамельного оттенка, объемными плюшевыми трениками и худи в тон штанам.

Селена Гомес
Селена Гомес
Getty images

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Теги: Селена Гомес, образ звезды, модные пальто весна 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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