Селена Гомес в самом модном пальто предстоящей весны

Селена в модном и уютном образе.

Селена Гомес сейчас задействована на съемках комедийного телесериала Hulu «Убийства в одном здании». 28-летняя актриса и певица большую часть съемочного дня проводит на улице, а в Нью-Йорке сейчас довольно-таки холодно. Следует признать, что не только образы с красных дорожек получаются у звезды восхитительными. Создавать уютные и теплые аутфиты Селене удается не менее лучше.

Селена Гомес Getty images

Читай также: Модная и практичная сумка, которую модель Роми Стрейд выбирает на каждый день

Папарацци заметили звезду в объемном бархатном пальто розового цвета, которое находится на вершине списка модных трендов этой весны. Образ она дополнила уютными высокими ботинками Ugg карамельного оттенка, объемными плюшевыми трениками и худи в тон штанам.

Селена Гомес Getty images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.