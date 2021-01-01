Селена Гомес в самом модном пальто предстоящей весны
Селена Гомес сейчас задействована на съемках комедийного телесериала Hulu «Убийства в одном здании». 28-летняя актриса и певица большую часть съемочного дня проводит на улице, а в Нью-Йорке сейчас довольно-таки холодно. Следует признать, что не только образы с красных дорожек получаются у звезды восхитительными. Создавать уютные и теплые аутфиты Селене удается не менее лучше.
Читай также: Модная и практичная сумка, которую модель Роми Стрейд выбирает на каждый день
Папарацци заметили звезду в объемном бархатном пальто розового цвета, которое находится на вершине списка модных трендов этой весны. Образ она дополнила уютными высокими ботинками Ugg карамельного оттенка, объемными плюшевыми трениками и худи в тон штанам.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Беспроигрышная формула стильного образа: показывает француженка Жюли Феррери.
- Какие куртки мы будем носить этой весной?
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил