Беременная Эмили Ратаковски на прогулке с мужем в трендовом тотал-луке из денима

На последних месяцах беременности модель отдает предпочтение комфорту.

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Уже совсем скоро Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Беар-Макклард станут родителями. Сейчас 29-летняя модель находится на девятом месяце беременности. Каждый день девушка в компании мужа и любимого пса Коломбо отправляется на прогулки по прохладному Нью-Йорку, чем не может не радовать объективы звездных фотографов.

Эмили Ратаковски c мужем Себастьяном Беар-Макклардом Getty images

Сегодня репортеры заметили пару в одной из местных кофеен. Для очередного выхода Эмили выбрала прямые джинсы, серое худи и куртку из денима с меховой подкладкой. Трендовый образ был дополнен белыми кроссовками и солнцезащитными очками. Для предстоящих весенних прогулок – самое оно.

Эмили Ратаковски c мужем Себастьяном Беар-Макклардом Getty images

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