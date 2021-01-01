Ivona делится советами, как сочетать между собой спортивный и элегантный стиль, чтобы выглядеть идеально.

Спортивный костюм и пальто

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Пожалуй, один из самых распространенных и удачных вариантов. Всеми любимый спортивный костюм (а именно — худи или свитшот и джоггеры) решает сразу множество проблем, в первую очередь — проблему сочетаний, ведь брюки уже идут в комплекте с «верхом». Предлагаем добавить к нему классическое прямое пальто, самые удобные кроссовки — в таком виде можно вполне и по делам, и на прогулку с подругами.

Легинсы и шпильки

Этот вариант подойдет для самых смелых и не боящихся модных экспериментов. Легинсы с легкостью заменят классические брюки. Соедините их со шпильками, пальто и простой водолазкой.

Как сочетать спортивные вещи с элегантными: 3 беспроигрышных варианта pinterest.com

Треники с лампасами и дубленка

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Треники уже давно обосновались в гардеробе у каждой модницы. Но как их можно соединить с элегантностью? Предлагаем взять пример с Ирины Шейк. Модель надела их с ультрамодной короткой дубленкой и грубыми ботинками на плоском ходу. Завершающая деталь — изящная миниатюрная сумочка.

Ирина Шейк pinterest.com

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