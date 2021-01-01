Ivona делится советами, как правильно ухаживать за светлой обувью.

1. Не стирайте белую обувь в машинке

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Большинство из нас привыкли стирать кроссовки в стиральной машинке. Здесь следует проявить осторожность. Автоматическая стирка подойдет лишь для тканевых моделей. А вот кожу или замшу ни в коем случае не стоит подвергать подобной обработке: материал может деформироваться или стать жестким.

2. Используйте водоотталкивающую пропитку

Как только вы приобрели новенькую белоснежную пару, нанесите водоотталкивающую пропитку, которую затем нужно регулярно обновлять. Пропитка препятствует проникновению воды в кожу обуви, сохраняя обновку не только сухой, но и помогая надолго сохранить изначальный цвет.

Как ухаживать за белой обувью: 5 универсальных советов pinterest.com

3. Не храните белую обувь вместе с цветной

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Если вы решили провести ревизию и сложить белое с черным, есть риск, что светлый оттенок уже никогда не будет прежним. Краска, остатки средства для чистки обуви и пыль изменят цвет белых ботинок не в лучшую сторону.

4. Выбирайте правильную щетку в зависимости от материала

Для ухода за кожей или кожзама подойдет любая мягкая тряпочка, для шлифованных моделей — креповая щетка или ластик. А вот для замши стоит приобрести специальную щетку в магазине.

Как ухаживать за белой обувью: 5 универсальных советов pinterest.com

5. Не наносите чистящие средства непосредственно на обувь

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Если вы решили вернуть белым кроссовкам их первоначальный вид, ни в коем случае не размазывайте чистящее средство по поверхности обуви: есть риск, что могут остаться пятна или потеки. Используйте губку, щетку или тряпочку: так излишки средства впитаются в материал и не навредят поверхности обуви.

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