Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных

Спецтема: День Святого Валентина 2021
Комментариев: 0
Капсульная коллекция, приуроченная ко Дню святого Валентина.
Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
pinterest.com

Читай также: 10 лучших образов на День святого Валентина

До Дня святого Валентина осталось меньше недели, и если вы до сих пор не нашли подарок своей возлюбленной, то новая капсульная коллекция Alexander McQueen станет для вас настоящим спасением.

Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
pinterest.com

В честь самого романтичного праздника бренд подготовил пять пар обуви, украшенных сердцами, голубями, розами и шипами. Вдохновением для дизайнера Сары Бёртон послужили винтажные броши 60-х годов.

Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
pinterest.com
Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Модные ботинки зима 2021, Alexander McQueen
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь