Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных
Спецтема: День Святого Валентина 2021
Капсульная коллекция, приуроченная ко Дню святого Валентина.
Читай также: 10 лучших образов на День святого Валентина
До Дня святого Валентина осталось меньше недели, и если вы до сих пор не нашли подарок своей возлюбленной, то новая капсульная коллекция Alexander McQueen станет для вас настоящим спасением.
В честь самого романтичного праздника бренд подготовил пять пар обуви, украшенных сердцами, голубями, розами и шипами. Вдохновением для дизайнера Сары Бёртон послужили винтажные броши 60-х годов.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Жизель Оливейра показала, каким подарком себя порадовать на 14 февраля.
- Эффектная укладка на День влюбленных: демонстрирует Николь Шерзингер.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил