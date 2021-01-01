Капсульная коллекция, приуроченная ко Дню святого Валентина.

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До Дня святого Валентина осталось меньше недели, и если вы до сих пор не нашли подарок своей возлюбленной, то новая капсульная коллекция Alexander McQueen станет для вас настоящим спасением.

Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных pinterest.com

В честь самого романтичного праздника бренд подготовил пять пар обуви, украшенных сердцами, голубями, розами и шипами. Вдохновением для дизайнера Сары Бёртон послужили винтажные броши 60-х годов.

Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных pinterest.com

Грубая нежность: Alexander McQueen создали нереальные ботинки для влюбленных pinterest.com

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