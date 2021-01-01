Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей для маникюра с сердечками

Ivona делится подборкой лучших идей для дизайна ногтей ко Дню влюбленных.

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Неоспоримый факт: нейл-арт снова в тренде! Если вы давно задумывались о маникюре с дизайном, но не могли выбрать рисунок, начните с сердец. Во-первых, такой нейл-арт можно сделать и самостоятельно (достаточно лишь поставить две точки и соединить их небольшим «хвостиком»).

А во-вторых, вариантов подобного дизайна так много, что подходящий найдется и для поклонников минимализма, и для любителей ярких цветов.

Беспроигрышный вариант маникюра на День святого Валентина — небольшие красные сердечки поверх молочного или светло-розового лака. «Красная классика» присутствует практически в каждом варианте.

Но если нейл-арт вам все же не под силу, просто приклейте поверх лака глиттер в форме сердец. Не бойтесь добавлять акценты в виде блесток, серебристых полосок, анималистичных принтов — чем ярче ваш маникюр, тем моднее. Вдохновляйтесь нашей подборкой, девочки. Всем нежности и любви :)

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками pinterest.com

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