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Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей для маникюра с сердечками

Спецтема: День Святого Валентина 2021
Комментариев: 0
Ivona делится подборкой лучших идей для дизайна ногтей ко Дню влюбленных.
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com

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Неоспоримый факт: нейл-арт снова в тренде! Если вы давно задумывались о маникюре с дизайном, но не могли выбрать рисунок, начните с сердец. Во-первых, такой нейл-арт можно сделать и самостоятельно (достаточно лишь поставить две точки и соединить их небольшим «хвостиком»).

А во-вторых, вариантов подобного дизайна так много, что подходящий найдется и для поклонников минимализма, и для любителей ярких цветов.

Беспроигрышный вариант маникюра на День святого Валентина — небольшие красные сердечки поверх молочного или светло-розового лака. «Красная классика» присутствует практически в каждом варианте.

Но если нейл-арт вам все же не под силу, просто приклейте поверх лака глиттер в форме сердец. Не бойтесь добавлять акценты в виде блесток, серебристых полосок, анималистичных принтов — чем ярче ваш маникюр, тем моднее. Вдохновляйтесь нашей подборкой, девочки. Всем нежности и любви :)

Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
Ко Дню святого Валентина: 20 актуальных идей маникюра с сердечками
pinterest.com

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Теги: маникюр с сердечками, варианты маникюра на День Валентина, идеи для дизайна ногтей, модный маникюр 2021, маникюр на 14 февраля, красивый маникюр на День Валентина
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Источник: ivonа bigmir)net

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