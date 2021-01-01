5 трендов этой весны, которые стоит взять на заметку
Оверсайз-рубашки
Читай также: Самая модная обувь весна 2021
Объемные рубашки с «мужского плеча» все чаще и чаще стали появляться на показах и в социальных сетях модниц. Этой весной вместо классических цветов стоит обратить внимание на яркую цветовую гамму. Такая модель станет отличным дополнением для любого гардероба, если хотите придать ему стильных ноток.
Новый старый тренч
Девочки, здесь фигурирует медаль с двумя сторонами: вместо наскучившего бежевого плаща можно сделать выбор в пользу актуальных смелых фасонов и расцветок, если хотите выглядеть этой весной ярко. Но и бежевый тренч по-прежнему не потеряет своей актуальности, поскольку классика-тема извечная.
Яркие пальто
Читай также: 5 моделей пальто, которые уже вышли из моды
Уверенны, что этой зимой у вас в гардеробе присутствовала одежда в темных цветах, исходя из практичности и универсальности таких моделей. Но давайте не забывать, что весна-это новое дыхание, яркая палитра и начало чего-то нового. Поэтому настоятельно рекомендуем обзавестись базовым пальто в розовом, синем, или же красном цвете.
Пастельные тона
Естественно, если вам не по душе яркие цвета, возможно, вам понравится другой тренд этой весны. Мягкие пастельные оттенки отлично подойдут для теплого времени года, а среди разнообразной палитры обязательно найдется что-то подходящее. Тем более, ранее мы уже составили для вас подборку стильных образов в нежных пастельных цветах.
Цветочные принты
Читай также: Главный тренд весны: выбираем джинсовую юбку-миди
Цветы-неоспоримый символ весеннего времени. Цветочные орнаменты замечательно украсят романтичные легкие платья или блузки. Сочетайте с однотонными аксессуарами без принтов, соблюдая это же правило при выборе других составляющих образа.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил