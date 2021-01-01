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Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021

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Готовимся к весеннему сезону.
Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
pinterest.com

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Этой весной дизайнеры предлагают носить удобную и практичную обувь. Одним из трендовых вариантов в будущем сезоне станут казаки — сапоги со скошенным низким каблуком в стиле Дикого Запада. Причем этой весной бренды предлагают носить как укороченные, так и длинные варианты по колено. Сочетайте их с платьями или юбками из летящих материалов или заправляйте в них брюки — стильный образ обеспечен.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
pinterest.com

Весной и летом 2021 года в моде снова будут шлепанцы. Абсолютно неудивительно, ведь мы настолько привыкли к современным реалиям в условиях локдауна, что комфорт и практичность обрели лидерские позиции. Выбирайте привычные резиновые модели, или же обратите внимание на более классические.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
pinterest.com

А с новой волной популярности и интереса к нулевым к нам вернулась обувь на платформе. Причем чем она толще и выше, тем лучше.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
pinterest.com

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Если идея вновь вставать на высокие каблуки вас не радует, не волнуйтесь, обувь на низком ходу никуда из трендов не пропала. Многие бренды представили туфли и босоножки на квадратном каблуке в винтажном стиле. Сочетать их можно будет с чем угодно: с кружевным платьем или повседневными джинсами они будут смотреться одинаково хорошо.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021
pinterest.com

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Теги: модная обувь весна 2021, тренды 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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