Готовимся к весеннему сезону.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021 pinterest.com

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Этой весной дизайнеры предлагают носить удобную и практичную обувь. Одним из трендовых вариантов в будущем сезоне станут казаки — сапоги со скошенным низким каблуком в стиле Дикого Запада. Причем этой весной бренды предлагают носить как укороченные, так и длинные варианты по колено. Сочетайте их с платьями или юбками из летящих материалов или заправляйте в них брюки — стильный образ обеспечен.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021 pinterest.com

Весной и летом 2021 года в моде снова будут шлепанцы. Абсолютно неудивительно, ведь мы настолько привыкли к современным реалиям в условиях локдауна, что комфорт и практичность обрели лидерские позиции. Выбирайте привычные резиновые модели, или же обратите внимание на более классические.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021 pinterest.com

А с новой волной популярности и интереса к нулевым к нам вернулась обувь на платформе. Причем чем она толще и выше, тем лучше.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021 pinterest.com

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Если идея вновь вставать на высокие каблуки вас не радует, не волнуйтесь, обувь на низком ходу никуда из трендов не пропала. Многие бренды представили туфли и босоножки на квадратном каблуке в винтажном стиле. Сочетать их можно будет с чем угодно: с кружевным платьем или повседневными джинсами они будут смотреться одинаково хорошо.

Чтобы быть в тренде: самая модная обувь весны 2021 pinterest.com

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