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Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках

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Держим курс на нежность в ожидании весны!
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
pinterest.com

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Мода стала полярна, как никогда. Прямо сейчас одновременно набирают силу абсолютно противоположные тренды. Микросумки и огромные «баулы», монохром и яркие принты, удобная домашняя одежда и платья на выход в перьях и блестках — все это удивительным образом "уживается" в одних и тех же списках основных тенденций.

Но то, что в моде будет всегда – пастельная палитра, которая отображается и в легких платьях, и в строгих деловых костюмах. Поэтому мы с радостью предоставляем Вам стильную подборку модных образов в нежных цветах, и мечтаем вместе с вами о скорейшем наступлении любимой весны.

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Пастельные оттенки для весны примерно так же привычны, как цветочный принт. Во-первых, весной 2021 однозначно царствует монохром. Дизайнеры настаивают: если и носить нежные «конфетные» оттенки, то прямо с головы до ног! Во‑вторых, среди всех тонов пастели явно фигурирует розовый. Как ни крути, он был и остается самым романтичным цветом — а весной сердце требует романтики, как никогда.

Впрочем, если для вас это все же немного too much, всегда можно остановиться на какой-то одной вещи в бледно-желтом, мятном, нежно-голубом или розовом — и оставаться в тренде.

Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
pinterest.com
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
pinterest.com
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
pinterest.com
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
pinterest.com
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
pinterest.com
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
pinterest.com
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
Самый нежный тренд весны 2021: 7 стильных образов в пастельных оттенках
pinterest.com

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Теги: тренды весны 2021, модные образы в пастельных оттенках
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Источник: ivonа bigmir)net

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