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Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов

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Всячески приближаем весну!
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com

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Мы уже с огромным нетерпением ждем, когда зима наконец-то сменится весной— правда, по погоде этого пока не чувствуется. Но ведь наверняка вы уже вовсю готовите гардероб к теплу и долгим пешим прогулкам, хоть и за окном пока еще суровый мороз. Но мы ведь вправе разбавить эту суровую зиму хотя бы стильными аксессуарами.

Один из таких аксессуаров, который в два счета «оживляет» любой образ — это шелковый платок. Во‑первых, он сразу же может добавить нужный спектр красок даже в самый спокойный однотонный лук. Во‑вторых, его можно включить в большое количество стилистических приемов.

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Так, платок можно носить на голове, как альтернативу шапке (причем как плотно обернув вокруг головы, так и завязав на подбородке), на шее или плечах, как аналог шарфа, а еще — повязать на ручку сумки, на ремень или на запястье — в качестве декоративного элемента.

Ещё – это отличный способ для украшения даже самой простой прически. Воспользуйтесь этим приемом, когда будете готовиться к созданию укладки на День влюбленных. Такая вещь всегда смотрится стильно и выигрышно, добавляя образу элегантности, шарма и дороговизны.

Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
Незаменимый аксессуар: 10 модных шелковых платков для самых стильных образов
pinterest.com

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Теги: тренды весны 2021, модные аксессуары весна 2021, как носить шелковые платки
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Источник: ivonа bigmir)net

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