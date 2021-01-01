Ivona рассказывает о главных правилах хранения парфюмерии, чтобы она не потеряла стойкость и не окислилась.

Темное место

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Каким бы красивым ни был флакон вашего любимого аромата — ему не место на туалетном столике. Солнечный свет может разрушать химические соединения в составе духов, катализировать их испарение и окисление. Парфюм следует держать в закрытом шкафу, куда не попадает свет. Еще лучше хранить флаконы в их оригинальных коробках: это касается тех ароматов, которые вы не используете каждый день.

Как правильно хранить парфюмерию pinterest.com

Не забывайте закрывать флакон

Каждый флакон духов снабжен крышкой не просто так. Когда в утренней спешке мы оставляем духи открытыми, мы облегчаем протекание окислительных реакций, что негативно сказывается на стойкости аромата и ускоряет его испарение. Кроме того, не стоит встряхивать флакон без надобности. Чем сложнее аромат, тем более тонкие химические связи между его молекулами — они легко разрушаются, а это может испортить запах продукта.

Как правильно хранить парфюмерию pinterest.com

В путешествие берите парфюм в самом маленьком флаконе

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Не стоит брать с собой в отпуск большой флакон духов. Из-за перепадов давления и постоянной встряски химическая структура аромата разрушается и ускоряются процессы окисления и испарения. Поэтому обзаведитесь мини-версией любимого аромата, который будет выручать вас во всех жизненных ситуациях: и на работе, и на вечеринке, и в путешествиях.

Как правильно хранить парфюмерию pinterest.com

Минимальная влажность

Влажность воздуха имеет не меньшее значение, чем уровень освещенности, когда речь идет о сохранении вашего парфюма. Флакон не бывает на 100% герметичным, а это значит, что его содержимое все-таки вступает в контакт с окружающим воздухом. Если он слишком влажный, парфюм может окислиться, потерять стойкость и даже приобрести неприятный запах.

Как правильно хранить парфюмерию pinterest.com

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