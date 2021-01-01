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Как правильно хранить парфюмерию

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Ivona рассказывает о главных правилах хранения парфюмерии, чтобы она не потеряла стойкость и не окислилась.
Как правильно хранить парфюмерию
Как правильно хранить парфюмерию
pinterest.com

Темное место

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Каким бы красивым ни был флакон вашего любимого аромата — ему не место на туалетном столике. Солнечный свет может разрушать химические соединения в составе духов, катализировать их испарение и окисление. Парфюм следует держать в закрытом шкафу, куда не попадает свет. Еще лучше хранить флаконы в их оригинальных коробках: это касается тех ароматов, которые вы не используете каждый день.

Как правильно хранить парфюмерию
Как правильно хранить парфюмерию
pinterest.com

Не забывайте закрывать флакон

Каждый флакон духов снабжен крышкой не просто так. Когда в утренней спешке мы оставляем духи открытыми, мы облегчаем протекание окислительных реакций, что негативно сказывается на стойкости аромата и ускоряет его испарение. Кроме того, не стоит встряхивать флакон без надобности. Чем сложнее аромат, тем более тонкие химические связи между его молекулами — они легко разрушаются, а это может испортить запах продукта.

Как правильно хранить парфюмерию
Как правильно хранить парфюмерию
pinterest.com

В путешествие берите парфюм в самом маленьком флаконе

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Не стоит брать с собой в отпуск большой флакон духов. Из-за перепадов давления и постоянной встряски химическая структура аромата разрушается и ускоряются процессы окисления и испарения. Поэтому обзаведитесь мини-версией любимого аромата, который будет выручать вас во всех жизненных ситуациях: и на работе, и на вечеринке, и в путешествиях.

Как правильно хранить парфюмерию
Как правильно хранить парфюмерию
pinterest.com

Минимальная влажность

Влажность воздуха имеет не меньшее значение, чем уровень освещенности, когда речь идет о сохранении вашего парфюма. Флакон не бывает на 100% герметичным, а это значит, что его содержимое все-таки вступает в контакт с окружающим воздухом. Если он слишком влажный, парфюм может окислиться, потерять стойкость и даже приобрести неприятный запах.

Как правильно хранить парфюмерию
Как правильно хранить парфюмерию
pinterest.com

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Теги: как правильно хранить парфюмы
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Источник: ivonа bigmir)net
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