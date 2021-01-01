Лучшее черное пальто: демонстрирует Анджелина Джоли

Это пальто должно появиться в гардеробе у каждой модницы!

Анджелина Джоли уже больше года не появлялась на красных ковровых дорожках, кажется, их место в жизни актрисы заменил проход по рядам в супермаркете. И сама культовая актриса совсем не сопротивляется сложившимся обстоятельствам. Она наслаждается тихой семейной жизнью многодетной мамы, которая сама регулярно ходит за покупками вместе с детьми. На этот раз черед помогать по хозяйству на шопинге выпал Ноксу —один из очаровательных двойняшек Джоли-Питт.

Анджелина Джоли https://www.backgrid.com/

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Наша любимая актриса не изменяет любимому цвету: и в этот раз звезда продемонстрировала идеальный total look. Анджелина предпочла длинное свободное минималистское пальто-халат из кашемира без пояса с огромными карманами. Образ «вне времени» - очень стильный выбор, который в этом сезоне отлично сочетается с высокими и массивными ботинками.

Анджелина Джоли https://www.backgrid.com/

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