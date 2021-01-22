Королева бала: Леди Гага в роскошном образе выступила на церемонии инаугурации президента США

Потрясающий образ певицы!

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Американская певица Леди Гага выступила на торжественной церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. 34-летняя знаменитость исполнила национальный гимн на ступенях Капитолия, для торжественного мероприятия она выбрала платье Schiaparelli, состоящее из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки. Ярким дополнением к образу стала крупная золотистая брошь в виде голубя, символизирующего мир.

Леди Гага gettyimages.com

Напомним, что инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон.

Леди Гага выступила на церемонии инаугурации президента США gettyimages.com

Леди Гага выступила на церемонии инаугурации президента США gettyimages.com

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