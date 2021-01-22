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Королева бала: Леди Гага в роскошном образе выступила на церемонии инаугурации президента США

Комментариев: 1
Потрясающий образ певицы!
Леди Гага
Леди Гага
pinterest.com

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Американская певица Леди Гага выступила на торжественной церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. 34-летняя знаменитость исполнила национальный гимн на ступенях Капитолия, для торжественного мероприятия она выбрала платье Schiaparelli, состоящее из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки. Ярким дополнением к образу стала крупная золотистая брошь в виде голубя, символизирующего мир.

Леди Гага
Леди Гага
gettyimages.com

Напомним, что инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон.

Леди Гага выступила на церемонии инаугурации президента США
Леди Гага выступила на церемонии инаугурации президента США
gettyimages.com
Леди Гага выступила на церемонии инаугурации президента США
Леди Гага выступила на церемонии инаугурации президента США
gettyimages.com

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Теги: Леди Гага, Джо Байден, церемония инаугурации президента США, Белый дом
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.01.2021, 21:37
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гость
Гага севирная питица ана мароза нибаицца и можыт пряма на хаду пачисаць сфаю писду.
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