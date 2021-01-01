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50 оттенков серого: Дженнифер Лопес в идеальном монохромном образе

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Джей Ло гармонично «утонула» в серой гамме цветов.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
pinterest.com

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На прошлой неделе стало известно, что Дженнифер Лопес выступит на инаугурации президента Джо Байдена. В преддверии торжественного события звезда прилетела в Вашингтон, откуда и поделилась первым снимков сразу после прибытия.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo

Певица учла всю важность предстоящего мероприятия, составив для перелета соответствующий образ — строгий, но в то же время элегантный и подобранный со вкусом, что свойственно звезде.

Выбор Джей Ло — серый тотал-лук от итальянского бренда Alberta Ferretti: шерстяной джемпер, заправленный в широкие брюки, в тон которым идеально подобраны высокие ботильоны. Сверху — oversize пальто, а в качестве дополнительных аксессуаров шляпа федора и небольшая сумка темно-коричневого оттенка. Однозначно, этот образ записываем в список любимых!

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Теги: Дженнифер Лопес, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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