50 оттенков серого: Дженнифер Лопес в идеальном монохромном образе

Джей Ло гармонично «утонула» в серой гамме цветов.

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На прошлой неделе стало известно, что Дженнифер Лопес выступит на инаугурации президента Джо Байдена. В преддверии торжественного события звезда прилетела в Вашингтон, откуда и поделилась первым снимков сразу после прибытия.

Дженнифер Лопес instagram.com/jlo

Певица учла всю важность предстоящего мероприятия, составив для перелета соответствующий образ — строгий, но в то же время элегантный и подобранный со вкусом, что свойственно звезде.

Выбор Джей Ло — серый тотал-лук от итальянского бренда Alberta Ferretti: шерстяной джемпер, заправленный в широкие брюки, в тон которым идеально подобраны высокие ботильоны. Сверху — oversize пальто, а в качестве дополнительных аксессуаров шляпа федора и небольшая сумка темно-коричневого оттенка. Однозначно, этот образ записываем в список любимых!

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