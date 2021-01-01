Иванка, прощай: новая «принцесса» Белого дома - Эшли Байден в безупречном смокинге

Продолжаем пристально следить за гардеробом самой обсуждаемой семьи США.

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Не успела Иванка Трамп выехать из Белого дома, как ее место заняла другая инициативная, красивая и активная ровесница. Младшая дочь Джо Байдена — Эшли Байден (ей, как и Иванке, 39 лет). Касаемо моды, скучать нам, рассматривая стильные наряды первых лиц США, точно не придется. Эшли достаточно неравнодушна к fashion-индустрии и относится к своему гардеробу со всей серьезностью.

Эшли Байден gettyimages.com

На инаугурации Эшли сочетала свой классический «мужской» костюм с расстегнутой белой рубашкой, высокими шпильками и особенной стильной деталью - ослабленным галстуком-бабочкой! Похоже, следить «за развитием событий» в гардеробе Эшли в течение следующих четырех лет будет прям-таки увлекательно и занимательно!

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