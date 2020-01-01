Шик и блеск: Иванка Трамп в ослепительном платье, расшитом бисером

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером на рождественских фотографиях возле ели в Белом Доме.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером на рождественских фотографиях возле ели в Белом Доме. gettyimages.com

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Иванка Трамп и Джаред Кушнер выглядят блестяще на фотографиях, сделанных под рождественской елкой, украшенной Меланией в Белом доме. Первая дочь Дональда Трампа выбрала для вечера серебряное платье, расшитое бисером, американского бренда Markarian.

Стоит заметить, что в этом образе за 2750 долларов с бархатным поясом насыщенного винного цвета Иванка уже появлялась на ежегодном ужине в марте прошлого года. К платью Иванка подобрала стильные бархатные лодочки.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером на рождественских фотографиях возле ели в Белом Доме. gettyimages.com

Джаред в галстуке под цвет бордово-серебристого платья супруги. Прическа Иванки выглядит ненавязчиво, без лишних деталей, что только добавляет образу элегантности.

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