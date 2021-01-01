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«Королевский фиолетовый»: Камала Харрис затмила первую леди своим образом

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Восхитительный образ вице-президента США.
Камала Харрис
Камала Харрис
pinterest.com

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Впервые в истории США вице-президентом стала женщина — Камала Харрис. А это значит, что теперь мы будем с особым удовольствием обсуждать еще и ее образы. Сегодня она практически затмила собой Джилл Байден — во всяком случае, ее образ произвел не меньшее впечатление.

Камала Харрис и Дуг Эмхофф
Камала Харрис и Дуг Эмхофф
gettyimages.com

Для торжественной церемонии вице-президент Харрис выбрала практически такой же силуэт, как миссис Байден — платье миди и расклешенное пальто в тон. Но вот выбор цвета оказался куда интереснее. Образ Харрис выполнен в «королевском фиолетовом» — глубоком и красивом оттенке этого цвета.

Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и Дуг Эмхофф
Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и Дуг Эмхофф
gettyimages.com

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Теги: Камала Харрис, церемония инаугурации Джо Байдена, Джилл Байден
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Источник: ivonа bigmir)net

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