Первый выход первой леди США: Джилл Байден в роскошном бирюзовом пальто
Джилл Байден в ярком образе.
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Вчера в Вашингтоне прошла церемония инаугурации президента США Джо Байдена. Особенно важным моментом мероприятия стало появление новой первой леди Джилл Байден, за чьими образами мы будем пристально следить в будущем.
Супруга президента выбрала бирюзовое пальто американского бренда Markarian, расшитое кристаллами Swarovksi. Такой оттенок она выбрала неслучайно — он символизирует стабильность, безмятежность и беспристрастность. Джо Байден отдал предпочтение костюму Ralph Lauren.
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