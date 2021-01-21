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Первый выход первой леди США: Джилл Байден в роскошном бирюзовом пальто

Комментариев: 3
Джилл Байден в ярком образе.
Джо и Джилл Байден
Джо и Джилл Байден
gettyimages.com

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Вчера в Вашингтоне прошла церемония инаугурации президента США Джо Байдена. Особенно важным моментом мероприятия стало появление новой первой леди Джилл Байден, за чьими образами мы будем пристально следить в будущем.

Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и Дуг Эмхофф
Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и Дуг Эмхофф
gettyimages.com

Супруга президента выбрала бирюзовое пальто американского бренда Markarian, расшитое кристаллами Swarovksi. Такой оттенок она выбрала неслучайно — он символизирует стабильность, безмятежность и беспристрастность. Джо Байден отдал предпочтение костюму Ralph Lauren.

Джо и Джилл Байден
Джо и Джилл Байден
gettyimages.com

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Теги: Джо Байден, Джилл Байден, церемония инаугурации президента США
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  21.01.2021, 18:34
Оценка:  -1
pусский
Байден не с нами, значит - до конца срока не доживёт! Я пёрнул, блять!
гость  (аноним)  21.01.2021, 17:14
Оценка:  0
гость
16-01 не проперделся, как следует, и попёрло через глаза говнометание, сгоняй очко освежи.
pусский  (аноним)  21.01.2021, 16:01
Оценка:  -2
pусский
Старая сука, отрави своего дебила мужа, или тебя похитят и отдадут Кадырову!
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