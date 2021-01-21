Первый выход первой леди США: Джилл Байден в роскошном бирюзовом пальто

Джилл Байден в ярком образе.

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Вчера в Вашингтоне прошла церемония инаугурации президента США Джо Байдена. Особенно важным моментом мероприятия стало появление новой первой леди Джилл Байден, за чьими образами мы будем пристально следить в будущем.

Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и Дуг Эмхофф gettyimages.com

Супруга президента выбрала бирюзовое пальто американского бренда Markarian, расшитое кристаллами Swarovksi. Такой оттенок она выбрала неслучайно — он символизирует стабильность, безмятежность и беспристрастность. Джо Байден отдал предпочтение костюму Ralph Lauren.

Джо и Джилл Байден gettyimages.com

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