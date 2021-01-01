Красиво и трогательно: Мелания Трамп торжественно покинула Белый дом
Читай также: 3 украшения, которые сделают любой образ элегантным
Мелания Трамп оказала значимое влияние на женскую моду в политике. Небывалая красавица в свой последний день в Белом доме предпочла сдержанный и элегантный total black. Миссис Трамп выбрала два бренда, а именно, черный классический жакет Chanel и облегающее платье Dolce Gabbana.
Вескими штрихами к образу стали черные лодочки на высоком каблуке, перчатки в тон, и крупные очки того же цвета. По официальным модным выходам Мелании всегда можно было наблюдать, параллельно печатая гид по чувству отменного вкуса и стиля.
«Быть вашей первой леди для меня было величайшей честью. Спасибо вам за любовь и поддержку. Да хранит Господь всех вас и ваши семьи и храни Господь эту великую нацию», — это были слова прощальной речи Мелании Трамп. Слишком красиво и трогательно.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Анджелина Джоли показывает, как стильно носить черный тотал-лук.
- Этот пуховик будет вас греть всю оставшуюся зиму: показывает Жизель Оливейра.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил