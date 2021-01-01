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Красиво и трогательно: Мелания Трамп торжественно покинула Белый дом

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Как всегда, Мелания Трамп выбрала изысканный наряд.
Мелания Трамп
Мелания Трамп
gettyimages.com

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Мелания Трамп оказала значимое влияние на женскую моду в политике. Небывалая красавица в свой последний день в Белом доме предпочла сдержанный и элегантный total black. Миссис Трамп выбрала два бренда, а именно, черный классический жакет Chanel и облегающее платье Dolce Gabbana.

Вескими штрихами к образу стали черные лодочки на высоком каблуке, перчатки в тон, и крупные очки того же цвета. По официальным модным выходам Мелании всегда можно было наблюдать, параллельно печатая гид по чувству отменного вкуса и стиля.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
gettyimages.com

«Быть вашей первой леди для меня было величайшей честью. Спасибо вам за любовь и поддержку. Да хранит Господь всех вас и ваши семьи и храни Господь эту великую нацию», — это были слова прощальной речи Мелании Трамп. Слишком красиво и трогательно.

Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп
gettyimages.com

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Теги: Мелания Трамп, Белый дом, стильный образ
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Источник: ivonа bigmir)net

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