10 самых успешных и всемирно известных украинских топ-моделей

Ко Дню независимости Украины Ivona рассказывает, чем покорили французских кутюрье и лучших фотографов мира наши украинские супермодели .

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Бытует мнение, что украинки - самые красивые женщины среди всех наций, которые вдохновляют своей спокойной, но дерзкой естественной красотой и особым отношением к себе и окружающим. Топ-модели из нашего рейтинга блистают на миланских подиумах, участвуют в рекламных кампейнах самых громких парфюмерных и косметических брендов, а также становятся полноценными бизнесвумен. Ко Дню независимости Украины Ivona представляет краткое досье на самых успешных и всемирно известных украинских супермоделей.

Снежана Онопко

При росте 175 см она весит всего 45 килограмм и обладает потрясающим несколько отстраненным взглядом и походкой, которую не удалось повторить еще ни одной манекенщице. Снежана Онопко была одной из первых украинских топ-моделей, которая покорила мировые подиумы, а все благодаря хрупкой фигуре, голубым глазам и вере в собственную привлекательность. Настоящий билет в мир высокой моды Снежане открыл американский фотограф Стивен Мейзел, который сделал украинку своей музой. Онопко - одна из лучших подиумных моделей и лицо рекламных компаний Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent.

Наталья Гоций

О взлетах и падениях Гоций, а также о ее многолетней борьбе с анорексией свое время ходили легенды и не говорил разве что абсолютно асоциальный человек. Впервые Наталья появилась на обложках французского Elle и итальянского Marie Claire, а также была моделью на показах Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Oscar de la Renta, Valentino и других.

Наталья неоднократно рассказывала историю о том, как после показа Ги Ларош, который она закрывала с луком, в котором было видно не только ее хрупкие ключицы, но и четко выраженные ребра, модельный мир и критики буквально ополчились на нее. Именно после этого случая в мире моделлинга начали контролировать то, сколько весит модель. На тот момент Гоций была всего 47 килограмм при росте 180 см. Сейчас Наталья абсолютно счастливая мама, телеведущая украинского шоу для молодых дизайнеров и невероятно красивая и здоровая девушка.

Эвелина Мамбетова

Украинская модель крымскотатарского происхождения - невероятный симбиоз этнической красоты родного народа и современной украинской осознанности. Карьера Мамбетовой началась уже в 14 лет, когда она работала моделью в Париже, а в 2008 году в возрасте 17 лет она подписала контракт с Supreme Management. Эвелина появлялась на обложках самых авторитетных модных изданий мира, включая Vogue, Numero, Dazed&Confussed, Harper's Bazaar и Teen Vogue. В 2012 году компания Mulberry назвала коллекцию сумок в честь Эвелины, а в 2018 году Мамбетова запустила собственный бренд одежды - М20.

Ирина Кравченко

Рыжеволосая украинка из Запорожья обладает не совсем стандартной внешностью, которые многие понять не в состоянии, но именно она открыла Ирине двери в моделлинг и позволила начать карьеру с открытия показа американского бренда Alexander Wang. Начиная с 2013 года фото Ирины неоднократно украшали страницы Vogue в разных странах мира. Однако самая важная съемка произошла на родине Иры в Украине. В 2013 году ее фото появилось на обложке октябрьского выпуска этого глянца. Стоит отметить, что Ирина Кравченко стала первой украинской моделью, которая украсила главную страницу родного Vogue. А в 2016 году Кравченко стала лицом Украинской недели моды.

Ирина Кравченко instagram.com/iriska_kravchenko

Элла Кандыба

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Голубоглазая русоволосая нимфа попала в модельный мир очень рано - уже в 15 лет она оказалась в Париже, где ее пригласили принять участие в показе Chanel в качестве одной из пяти новых моделей коллекции. Потом судьба перебросила ее в Милан, где Элла сделала себе имя: снималась в различных журналах и лукбуках, в рекламных кампаниях, среди которых были Moschino, Roberto Cavalli. Через полгода Кандыбе буккер предложил слетать в Лондон, чтобы сделать эксклюзив для Mulberry, а после чего был эксклюзив Jil Sander, в Париже - Yves Saint Laurent, Chanel.

Алина Байкова

Бывшая девушка Леонардо ди Каприо, борец за права людей, волонтер в африканских странах - сколько только титулов не было у этой невероятной девушки с глазами пугливой лани? Однако, самое важное для нее самой - то, что она стала одной из самых успешных украинских моделей. Байкова прошла путь от официантки в маленьком кафе в Кропивницком и до музы Dior. В Париже Алина работала с Hermès и Zuhair Murad, в Милане – с Calvin Klein и Armani. Затем перешла в агентство Next – и начался стремительный взлет карьеры. Сейчас Байкова чаще блистает не в кампейнах известных брендов.

Алла Костромичева

Мы знаем Аллу Костромичеву, как телеведущую самого популярного реалити про моделей, но кроме того она является настоящей рекордсменкой среди манекенщиц: в свой первый сезон она сделала 55 топовых показов, открыла YSL и Alexander McQueen. Сотрудничала с Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Givenchy, Nina Ricci и другими. Кроме того, чтобы заниматься собственной карьерой, Алла дает шанс молодым девушкам повторить свой звездный путь, ведь в 2013 году она открыла собственное модельное агентство K Models, чьи манекенщицы блистают не только на подиумах Украинской недели моды, но и в Париже и Нью-Йорке.

Татьяна Богдан

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Девушка с невероятно фактурным лицом с квадратными скулами мечты и узкими, но жутко “острыми“ и “колючими“ глазами популярна больше заграницей, а не в родной стране, ведь в Украине ее знают, скорее, как трендсеттера, модного инфлюенсера и стильную it-girl. Однако в ее портфолио работы с Lanvin, Sonia Rykiel, Tara Jarmon, Vanessa Bruno. Более того, Богдан в свое время работала с одной из самых авторитетных фотографов мира моды - Эллен фон Унверт. Теперь у Тани новые приоритеты – отодвинув модельную карьеру на второй план, она все свое время посвящает сыну и сотрудничеству с дизайнером Еленой Бурбой, в паре с которой они занимаются второй линией Lovely by Elena Burba.

Жужу Иванюк

Модель Жужу (Юлия) Иванюк уже 15 лет работает заграницей. За плечами девушки большой опыт работы с известными мировыми брендами, такими как Céline, Lanvin, David Koma, MaxMara, Chloé, Christian Dior, Elie Saab, Valentino, Alexander McQueen, DKNY, Chanel, Miu Мiu, John Galliano и многими другими. Кроме того, что Жужу обладает необычной внешностью, которую в свое время оценил даже взыскательный Джон Гальяно, - она еще и невероятно скромная девушка, до сих пор отрицающая свою популярность.

Нати Чабаненко

Модель с инопланетной внешностью из Днепра обладает какой-то особой магией: однажды увидев ее, уже не сможешь забыть никогда. Высокие скулы и выразительные глаза стали ее главной приманкой успеха. Карьеру модели девушка предпочла карьере медика. Ее можно увидеть в рекламных кампаниях Banana Republic, Sephora, Fred Perry, Le Silla, MaxMara Weekend и CK Jeans. Также именно она открывала показ Prada сезона осень-зима 2008. В 2016 году Нати вышла замуж и родила сына годом позже.

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