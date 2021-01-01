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Нет, не слишком: Рианна носит все лучшее сразу и выглядит шикарно

Певица вновь в эпатажном образе.
Рианна
Рианна
Pinterest.com

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Накануне самая богатая певица планеты Рианна вновь попала в объективы папарацци, даже не собираясь скрываться. Знаменитость выглядела настолько ярко и эффектно, что все вспышки камер были направлены на нее.

Рианна
Рианна
Getty Images

Рианна выбрала для неформального выхода джинсы с потертостями, твидовый жакет, кеды adidas и зеленую бейсболку. Образ она дополнила многочисленными украшениями - ожерельем, длинной цепью, кольцами, серьгами и поясом-цепочкой. Тот самый случай, когда чем больше - тем лучше!

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Теги: Рианна, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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