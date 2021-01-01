Чтобы свести высыпания на лице к минимуму.

4 вещи, которые стоит прекратить делать, если у вас «маскне» pinterest.com

Читай также: Эпоха пандемии: какие тренды появились в индустрии красоты

Если в течение последнего года вы постоянно надевали и снимали маску, скорее всего, вы знакомы с «маскне» — термином, обозначающим прыщи, которые появляются на лице под средством индивидуальной защиты. Тепло и влага, которые собираются под маской, создают идеальную среду для размножения бактерий, что приводит к появлению тех раздражающих пятен, которые вы, вероятно, замечали, независимо от того, страдаете ли вы обычно акне или нет. Рассказываем, как свести высыпания на лице к минимуму.

Не трогайте кожу

Не стоит слишком часто трогать лицо, и, тем более, высыпания. Это может распространить бактерии еще сильнее и ухудшить ситуацию — плюс, это верный способ вызвать или усугубить поствоспалительную гиперпигментацию.

Не переусердствуйте с очищением

Когда вы пытаетесь избавиться от высыпаний на коже, конечно, вам нужно пользоваться очищающим средством несколько раз в день. Однако существует такое понятие, как чрезмерное очищение, которое может иметь нежелательные последствия для вашей кожи. Оно может привести к истощению кожного барьера и липидов. Попробуйте использовать мягкое очищающее средство не более двух раз в день, чтобы сохранить кожный барьер.

4 вещи, которые стоит прекратить делать, если у вас «маскне» pinterest.com

Не следуйте всем советам из интернета

Читай также: Чем так полезно миндальное масло в уходе за кожей и волосами

Теперь найти быстрый способ избавиться от прыщей так же просто, как найти простой рецепт ужина, заглянув в Instagram и Tiktok. Но верить советам непрофессионалов все-таки не стоит — при угревой сыпи лучше всего проконсультироваться с квалифицированным специалистом, который сможет всего подсказать вам, что делать конкретно с вашей кожей.

Уменьшите использование кислот

Когда появляются высыпания на коже, может возникнуть соблазн потянуться за сильнодействующим отшелушивающим продуктом или пилингом. Но состояние кожи может только ухудшиться из-за применения этих средств, которые приводят к раздражению кожного барьера. Не пытайтесь делать кислотный пилинг дома, так как вы можете еще больше усугубить состояние кожи.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.