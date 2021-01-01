Одно другому не мешает: как сохранить помаду под маской

Ivona рассказывает о лайфхаках, которые помогут сохранить помаду даже под маской.

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Современные реалии диктуют нам свои условия, с которыми ничего не поделаешь. Но быть красивой в условиях карантина-можно и нужно. Не бойтесь добавить яркого акцента губам, даже когда находитесь в защитной маске. Делимся важными подсказками, как не испортить макияж губ.

Скраб + бальзам для губ

Перед тем как браться за помаду, проскрабируйте кожу губ, а затем нанесите бальзам. Эти простые, но очень полезные действия нужны для того, чтобы подготовить поверхность губ к макияжу, сделав их мягкими и увлажненными.

Скраб для губ pinterest.com

Карандаши

Используйте в качестве базы под помаду. Они хорошо пигментированы, устойчивы: с карандашом любая помада держится дольше, макияж губ выглядит насыщеннее и ярче.

Немного пудры

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Накрасьте губы помадой, а затем слегка зафиксируйте макияж прозрачной пудрой. Только не переусердствуйте: важно чуть-чуть припылить поверхность губ, не меняя при этом насыщенность помады. Этот нехитрый бьюти-совет поможет деликатно защитить макияж от неприятностей в виде смазанных красных разводов на маске.

Пудра pinterest.com

Матовые помады и тинты

Будут гораздо дольше держаться на губах в отличие от блесков и глянцевых помад. Нанесите тонким слоем, подождите 30 секунд, чтобы помада подсохла, затем нанесите еще один тонкий слой — так тон будет ровным и без комков.

Матовая помада pinterest.com

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