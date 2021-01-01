Одно другому не мешает: как сохранить помаду под маской
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Современные реалии диктуют нам свои условия, с которыми ничего не поделаешь. Но быть красивой в условиях карантина-можно и нужно. Не бойтесь добавить яркого акцента губам, даже когда находитесь в защитной маске. Делимся важными подсказками, как не испортить макияж губ.
Скраб + бальзам для губ
Перед тем как браться за помаду, проскрабируйте кожу губ, а затем нанесите бальзам. Эти простые, но очень полезные действия нужны для того, чтобы подготовить поверхность губ к макияжу, сделав их мягкими и увлажненными.
Карандаши
Используйте в качестве базы под помаду. Они хорошо пигментированы, устойчивы: с карандашом любая помада держится дольше, макияж губ выглядит насыщеннее и ярче.
Немного пудры
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Накрасьте губы помадой, а затем слегка зафиксируйте макияж прозрачной пудрой. Только не переусердствуйте: важно чуть-чуть припылить поверхность губ, не меняя при этом насыщенность помады. Этот нехитрый бьюти-совет поможет деликатно защитить макияж от неприятностей в виде смазанных красных разводов на маске.
Матовые помады и тинты
Будут гораздо дольше держаться на губах в отличие от блесков и глянцевых помад. Нанесите тонким слоем, подождите 30 секунд, чтобы помада подсохла, затем нанесите еще один тонкий слой — так тон будет ровным и без комков.
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