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3 зимних бьюти-тренда, которые Вы захотите попробовать уже сейчас

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Ivona рассказывает о главных тенденциях в макияже, которые будут наиболее актуальными в зимнем сезоне.
Фиолетовые смоки
Фиолетовые смоки
pinterest.com

Фиолетовые смоки

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Большинство зимних тенденций связаны с макияжем глаз. И это неудивительно, ведь из-за защитной маски-это единственная часть лица, которая всегда остается открытой. А один из самых ярких и актуальных вариантов мейкапа — фиолетовые тени, мода на которые перекочевала к нам прямиком из летнего сезона. Выбирайте более холодные оттенки, дополнив образ шиммером и глиттером. Кстати, возьмите на заметку при планировании макияжа в новогоднюю ночь.

Однотонный макияж

Однотонный нюд
Однотонный нюд
pinterest.com

Как смотрите на то, чтобы воспользоваться продуктами одного цвета (или даже одно универсальное средство) и на губах, и на веках, и на скулах? Получится шикарный нюдовый макияж для ежедневных выходов. Здесь советуем обратить внимание на бежевые и коричневые оттенки, которые могут уходить как в холодные, так и в теплые тона.

Макияж «лисий взгляд»

Джиджи Хадид в стиле макияжа «лисий взгляд»
Джиджи Хадид в стиле макияжа «лисий взгляд»
pinterest.com

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Эффектный вариант макияжа, который поможет зрительно увеличить глаза и сделать взгляд более соблазнительным. Однако, имейте ввиду: тем, у кого глаза посажены близко к друг другу, стоит быть осторожными со стрелочками, идущими из внутренних уголков глаз к носу: делайте их не слишком длинными.

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Теги: зимние тренды 2021, тенденции в макияже 2021
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Источник: ivonа bigmir)net
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