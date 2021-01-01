3 зимних бьюти-тренда, которые Вы захотите попробовать уже сейчас

Ivona рассказывает о главных тенденциях в макияже, которые будут наиболее актуальными в зимнем сезоне.

Фиолетовые смоки

Читай также: 3 вещи, которые вредно делать перед макияжем

Большинство зимних тенденций связаны с макияжем глаз. И это неудивительно, ведь из-за защитной маски-это единственная часть лица, которая всегда остается открытой. А один из самых ярких и актуальных вариантов мейкапа — фиолетовые тени, мода на которые перекочевала к нам прямиком из летнего сезона. Выбирайте более холодные оттенки, дополнив образ шиммером и глиттером. Кстати, возьмите на заметку при планировании макияжа в новогоднюю ночь.

Однотонный макияж Однотонный нюд pinterest.com

Как смотрите на то, чтобы воспользоваться продуктами одного цвета (или даже одно универсальное средство) и на губах, и на веках, и на скулах? Получится шикарный нюдовый макияж для ежедневных выходов. Здесь советуем обратить внимание на бежевые и коричневые оттенки, которые могут уходить как в холодные, так и в теплые тона.

Макияж «лисий взгляд» Джиджи Хадид в стиле макияжа «лисий взгляд» pinterest.com

Читай также: Самые модные оттенки губной помады-2021

Эффектный вариант макияжа, который поможет зрительно увеличить глаза и сделать взгляд более соблазнительным. Однако, имейте ввиду: тем, у кого глаза посажены близко к друг другу, стоит быть осторожными со стрелочками, идущими из внутренних уголков глаз к носу: делайте их не слишком длинными.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.