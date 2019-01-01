ТОП-3 идеи для макияжа зимой на каждый день
Сияние кожи
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Естественность, конечно, тоже в тренде: многие, наоборот, так привыкли к коже без косметики, что теперь не могут к ней вернуться. И мы их понимаем! В таком случае, единственное средство, которое мы советуем все же попробовать нанести — это хайлайтер, причём не жалея. Не может быть ничего лучше чистой сияющей кожи.
Глиттер
Без глиттера этой зимой уж точно никуда. Наносите его везде, куда захотите: веки, ключицы или даже как веснушки. В этом сезоне выбирайте блестки холодных оттенков: отлично подойдёт серебряный, золотой голубой или салатовый.
Возвращение 90-х
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Эпоха 90-х вернулась не только в одежде, но и в макияже. Дженнифер Лопес, например, выбирает нюдовую помаду и коричневые смоки айс, дополняя объемными локонами и крупными серьгами-кольцами — своеобразная дань десятилетию.
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