ТОП-3 идеи для макияжа зимой на каждый день

Ivona делится яркими идеями зимнего макияжа для ежедневных выходов.

Сияние кожи

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Естественность, конечно, тоже в тренде: многие, наоборот, так привыкли к коже без косметики, что теперь не могут к ней вернуться. И мы их понимаем! В таком случае, единственное средство, которое мы советуем все же попробовать нанести — это хайлайтер, причём не жалея. Не может быть ничего лучше чистой сияющей кожи.

Глиттер Глиттер pinterest.com

Без глиттера этой зимой уж точно никуда. Наносите его везде, куда захотите: веки, ключицы или даже как веснушки. В этом сезоне выбирайте блестки холодных оттенков: отлично подойдёт серебряный, золотой голубой или салатовый.

Возвращение 90-х Дженнифер Лопес pinterest.com

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Эпоха 90-х вернулась не только в одежде, но и в макияже. Дженнифер Лопес, например, выбирает нюдовую помаду и коричневые смоки айс, дополняя объемными локонами и крупными серьгами-кольцами — своеобразная дань десятилетию.

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