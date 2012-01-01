Собираем волосы в модный пучок за 5 минут.

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Этой зимой тренд на пучки стоит взять на вооружение, потому что более универсальную прическу придумать сложно. Такой вариант уместный для офиса, деловых встреч, прогулок с друзьями и домашних вечеринок (крупные серьги и яркая помада помогут завершить образ). Кроме того, тщательно уложив волосы в такую прическу, вы можете забыть о ней до самого вечера — средства с сильной фиксацией и шпильки для волос сделают свое дело.

Хейли Бибер pinterest.com

Не больше пяти минут: как сделать самую модную прическу сезона pinterest.com

Не больше пяти минут: как сделать самую модную прическу сезона pinterest.com

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Закручивайте жгут из волос на затылке, собирайте низкий благородный пучок, дополнив образ ярким аксессуаром, или же тем, кто обладает густой шевелюрой, - можно собрать в пучок только часть волос. Делимся с Вами подборкой, где каждой придется что-то по вкусу. Вдохновляйтесь и не бойтесь экспериментировать!

Не больше пяти минут: как сделать самую модную прическу сезона pinterest.com

Не больше пяти минут: как сделать самую модную прическу сезона pinterest.com

Не больше пяти минут: как сделать самую модную прическу сезона pinterest.com

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