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Советы и хитрости визажистов: как сделать идеальный макияж для крутых селфи pinterest.com

Нанесите консилер

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Будьте предельно внимательны: корректируя покраснения и прыщи, используйте консилер, который точно совпадает с тоном кожи, обязательно до нанесения тонального крема. А если основная задача — замаскировать темные круги под глазами, наносите консилер после применения тонального средства.

Советы и хитрости визажистов: как сделать идеальный макияж для крутых селфи pinterest.com

Выберите тональное средство

BB и CC-кремы тут не подойдут - слишком прозрачные. Если кожа жирная, стик поможет справиться с блеском. Нормальная или комбинированная будут хорошо выглядеть после использования кушона (компактная упаковка, похожая на пудреницу, внутри которой находится пропитанная косметической жидкостью уретановая пена, напоминающая подушечку), а сухую смягчит и выровняет питательный тональный крем.

Советы и хитрости визажистов: как сделать идеальный макияж для крутых селфи pinterest.com

Наносите тональный крем слоями

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Не нужно сразу распределять по коже большое количество тонального средства, оно будет заметно. Если мало — заметными будут недостатки рельефа кожи. Решение простое: наносите крем блендером слой за слоем, как лак для ногтей, давая каждому немного «осесть» на коже. Не переусердствуйте - обычно 3 слоя вполне достаточно.

Подождите еще 15 минут и завершите макияж

Через 15 минут намочите бьюти-блендер, точечными нажатиями пройдясь по всему лицу: крем окончательно сольется с кожей, а ее сияние станет совершенно естественным. Нанесите тушь, тени для бровей или век и помаду — в зависимости от того образа, что желали создать.

Советы и хитрости визажистов: как сделать идеальный макияж для крутых селфи pinterest.com

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