Белла Хадид показывает, как одна деталь способна сделать ваш макияж уникальным

Одна маленькая блестящая деталь.

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Согласны, что мода на стразы и наклейки в макияже отгремела еще в 90-е и нулевые, но от эффектных аксессуаров девушки не могут отказаться до сих пор, в конце 2020. А стоит ли? Как же выделиться тогда, когда все делают макияж без макияжа, рисуют стрелки или же smoky eyes?

Белла Хадид предлагает не отказываться от удачных бьюти-приемов, деликатно разбавив макияж маленькими стразами, лучше одной, дабы не перенасытить образ. Очень сложно рассмотреть со стороны, что же у вас там. Одни могут увидеть слезинку, другие-конфетти. А это совсем не страшно, ведь Вы уже привлекли внимание таким нежным дополнением в макияже.

Белла Хадид pinterest.com

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