Ivona рассказывает о эффективных методах борьбы с синяками под глазами.

Начните пользоваться ретинолом

Читай также: Как правильно пользоваться патчами для глаз

Лучше всего с поставленной задачей справятся ретиноловые патчи для глаз, которые смогут доставить витамин А как можно глубже в кожу, но кремы тоже будут весьма полезны. И кстати, чем меньше ингредиентов будет в средстве, тем лучше. Главное – не забывать после нанесения продукта с ретинолом воспользоваться солнцезащитным средством.

ТОП-5 способов избавиться от темных кругов под глазами pinterest.com

Попробуйте отбеливающие средства

Очень важный момент: найдите очень мягкий продукт и ни в коем случае не пользуйтесь средствами для отбеливания кожи лица – они слишком агрессивны и могут вызвать ожоги. Обратите внимание на специальные продукты для кожи вокруг глаз с такими ингредиентами, как койевая кислота и витамин С. Они используются в уходе для осветления кожи и устранения пигментации. В небольших дозах могут применяться и для кожи вокруг глаз.

Не забывайте про солнцезащитные средства

Читай также: Зачем нужно использовать солнцезащитные средства круглый год

Используйте средство широкого спектра действия, которое будет одновременно защищать от UVA– и UVB–лучей, которые одинаково губительны для тонкой кожи. Ключевой момент: защитные средства должны быть разработаны именно для ухода за кожей вокруг глаз, так как другие могут вызывать раздражение.

Подберите идеальный консилер

Здесь важно не промахнуться с тоном. Ровняйтесь на лососево-розовые оттенки. Они универсальны для любой кожи и смогут перекрыть даже самый темный фиолетово-синий цвет синяков. Не забывайте, что наносить консилер нужно не ровно по линии века, но своеобразным треугольником. Проведите линию от внешнего уголка глаза к крылу носа. Соедините треугольник, проведя линию от внутреннего уголка глаза вниз. Аккуратно закрасьте внутреннее пространство и растушуйте границы.

ТОП-5 способов избавиться от темных кругов под глазами pinterest.com

Не используйте для маскировки тени

Они лишь подчеркнут несовершенство тона и выдадут все секреты – тут уж не поможет никакой консилер. Вместо этого воспользуйтесь любимой техникой многих визажистов и высветлите нежно-розовым кайялом( мягким косметическим карандашом для подводки глаз) слизистую нижнего века. Взгляд мгновенно станет бодрым и свежим.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.