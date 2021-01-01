Гид по самым модным оттенкам губной помады 2021

Ivona делится главными трендами в макияже губ, которые будут популярными в 2021.

Зацелованные губы

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Да-да, девочки, теперь можно сильно не переживать, когда часть вашей помады после поцелуя с бойфрендом остается на его губах, и нужно срочно подкраситься. Не спешите доставать помаду, ведь полутон в совершенном тренде. Этот прием добавит образу легкую небрежность, но в то же время сделает его дерзким. Ориентируйтесь на винные оттенки, фуксию, или же нюд. Для максимальной естественности растушуйте помаду кисточкой.

Зацелованные губы pinterest.com

Коричневый

Такой макияж абсолютно универсален и подходит как для офиса, так и для вечернего выхода. Здесь выбор только за вами: подойдут, как спокойные оттенки коричневого, так и - насыщенные.

Коричневый pinterest.com

Блеск

Блески для губ — еще один тренд, вернувшийся к нам прямиком из 90-х и начала 2000-х. Это отличный способ освежить образ и придать ему романтичной игривости. Блеск может быть совершенно прозрачным, с легким перламутром и даже с заметным глиттером.

Блеск pinterest.com

Яркий акцент

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Яркие губы — это неутомимая классика. Этот вариант одновременно строгий, но и дерзкий. Без внимания остаться сложно. Популярностью будет пользоваться палитра оттенков от красно-оранжевого до насыщенной фуксии, да и про бессменный алый визажисты не забыли. Главное, выбирайте помаду, которая не будет растекаться и скатываться, а также, чтобы она была в идеально уместном тандеме с вашим образом.

Яркие губы pinterest.com

Нюд

Да, тренд на «макияж без макияжа» не хочет нас покидать, что нас абсолютно не расстраивает. Используйте матовую или сатиновую помаду натурального цвета, а для вечернего выхода можно добавить акцент на глаза.

Нюд pinterest.com

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