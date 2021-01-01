Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
Ivona рассказывает, как можно быстро и красиво завить волосы.
Как завить волосы утюжком:
- Разделите волосы на отдельные нетолстые пряди и зафиксируйте каждую, чтобы они не мешали во время завивки. Далее возьмите в руку одну из свободных прядей и зажмите локон утюжком по диагонали. Работайте утюжком чуть под углом.
Читай также: Как правильно сушить волосыСожмите прядь у корней и, удерживая волосы, медленно спустите утюжок к кончикам.
- Затем освободите прядь из утюжка и закрепите форму лаком для волос.
- Возьмите мягкую натуральную щетку для укладки и расчешите локоны по всей длине, чтобы ослабить кудри и придать им естественный вид.
- В конце обработайте кудри легкой маслянистой сывороткой или текстурирующим средством.
Как правильно завить локоны щипцами:
- Разделите волосы на отдельные пряди и зажмите их невидимками. Далее возьмите в руку свободную прядь и распылите на нее термозащитное средство. С помощью широкой щетки распределите продукт по всей длине.
- Выберите направление, в котором будут «двигаться» кудри: от лица или к лицу.
Читай также: Окрашивания волос, которые устарелиВозьмите прядь и оберните ее вокруг плойки до корней. Накручивайте именно плойку на волосы, а не наоборот. Чтобы создать более натуральные локоны, отступите от корней несколько сантиметров.
- Подождите 30 секунд и освободите прядь. Затем сбрызните ее фиксирующим лаком и через 15 секунд расчешите мягкой щеткой с широкими зубьями.
Как правильно завить локоны на бигуди:
- Разделите влажные и чистые локоны на несколько отдельных прядей — количество зависит от густоты волос.
Читай также: Как освежить прическу, не расставаясь с длинойНакрутите локоны на горячие бигуди от кончиков до корней. Бигуди должны зафиксироваться сами, если они не держатся, - вы захватили слишком толстую прядь.
- Через несколько часов, когда волосы полностью высохнут, снимите бигуди и расчешите локоны пальцами. В конце сбрызните кудри фиксирующим лаком.
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