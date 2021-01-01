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Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут

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Ivona рассказывает, как можно быстро и красиво завить волосы.
Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
pinterest.com

Как завить волосы утюжком:

  • Разделите волосы на отдельные нетолстые пряди и зафиксируйте каждую, чтобы они не мешали во время завивки. Далее возьмите в руку одну из свободных прядей и зажмите локон утюжком по диагонали. Работайте утюжком чуть под углом.

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    Сожмите прядь у корней и, удерживая волосы, медленно спустите утюжок к кончикам. 
  • Затем освободите прядь из утюжка и закрепите форму лаком для волос.
  • Возьмите мягкую натуральную щетку для укладки и расчешите локоны по всей длине, чтобы ослабить кудри и придать им естественный вид.
  • В конце обработайте кудри легкой маслянистой сывороткой или текстурирующим средством.

Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
pinterest.com

Как правильно завить локоны щипцами:

  • Разделите волосы на отдельные пряди и зажмите их невидимками. Далее возьмите в руку свободную прядь и распылите на нее термозащитное средство. С помощью широкой щетки распределите продукт по всей длине.
  • Выберите направление, в котором будут «двигаться» кудри: от лица или к лицу.

  • Читай также: Окрашивания волос, которые устарели

    Возьмите прядь и оберните ее вокруг плойки до корней. Накручивайте именно плойку на волосы, а не наоборот. Чтобы создать более натуральные локоны, отступите от корней несколько сантиметров.
  • Подождите 30 секунд и освободите прядь. Затем сбрызните ее фиксирующим лаком и через 15 секунд расчешите мягкой щеткой с широкими зубьями.

Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
pinterest.com

Как правильно завить локоны на бигуди:

  • Разделите влажные и чистые локоны на несколько отдельных прядей — количество зависит от густоты волос.

  • Читай также: Как освежить прическу, не расставаясь с длиной

    Накрутите локоны на горячие бигуди от кончиков до корней. Бигуди должны зафиксироваться сами, если они не держатся, - вы захватили слишком толстую прядь.
  • Через несколько часов, когда волосы полностью высохнут, снимите бигуди и расчешите локоны пальцами. В конце сбрызните кудри фиксирующим лаком.

Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут
pinterest.com

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Теги: модные прически 2021, как сделать прическу за пару минут, модные локоны
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Источник: ivonа bigmir)net

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