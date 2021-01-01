Ivona рассказывает, как можно быстро и красиво завить волосы.

Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут pinterest.com

Как завить волосы утюжком:

Разделите волосы на отдельные нетолстые пряди и зафиксируйте каждую, чтобы они не мешали во время завивки. Далее возьмите в руку одну из свободных прядей и зажмите локон утюжком по диагонали. Работайте утюжком чуть под углом.

Читай также: Как правильно сушить волосы Сожмите прядь у корней и, удерживая волосы, медленно спустите утюжок к кончикам.

Сожмите прядь у корней и, удерживая волосы, медленно спустите утюжок к кончикам. Затем освободите прядь из утюжка и закрепите форму лаком для волос.

Возьмите мягкую натуральную щетку для укладки и расчешите локоны по всей длине, чтобы ослабить кудри и придать им естественный вид.

В конце обработайте кудри легкой маслянистой сывороткой или текстурирующим средством.

Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут pinterest.com

Как правильно завить локоны щипцами:

Разделите волосы на отдельные пряди и зажмите их невидимками. Далее возьмите в руку свободную прядь и распылите на нее термозащитное средство. С помощью широкой щетки распределите продукт по всей длине.

Выберите направление, в котором будут «двигаться» кудри: от лица или к лицу.

Читай также: Окрашивания волос, которые устарели Возьмите прядь и оберните ее вокруг плойки до корней. Накручивайте именно плойку на волосы, а не наоборот. Чтобы создать более натуральные локоны, отступите от корней несколько сантиметров.

Возьмите прядь и оберните ее вокруг плойки до корней. Накручивайте именно плойку на волосы, а не наоборот. Чтобы создать более натуральные локоны, отступите от корней несколько сантиметров. Подождите 30 секунд и освободите прядь. Затем сбрызните ее фиксирующим лаком и через 15 секунд расчешите мягкой щеткой с широкими зубьями.

Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут pinterest.com

Как правильно завить локоны на бигуди:

Разделите влажные и чистые локоны на несколько отдельных прядей — количество зависит от густоты волос.

Читай также: Как освежить прическу, не расставаясь с длиной Накрутите локоны на горячие бигуди от кончиков до корней. Бигуди должны зафиксироваться сами, если они не держатся, - вы захватили слишком толстую прядь.

Накрутите локоны на горячие бигуди от кончиков до корней. Бигуди должны зафиксироваться сами, если они не держатся, - вы захватили слишком толстую прядь. Через несколько часов, когда волосы полностью высохнут, снимите бигуди и расчешите локоны пальцами. В конце сбрызните кудри фиксирующим лаком.

Создаем модные кудри: как красиво завить волосы за пару минут pinterest.com

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