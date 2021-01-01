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5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах

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Лучшие прически, которые позволяют добавить объема тонким волосам.
5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
pinterest.com

1. Лесенка

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Классическая «лесенка» на длинных волосах делает прическу более фактурной. Короткие пряди у лица, которые постепенно становятся длиннее, смотрятся актуально и женственно во все времена. Кроме того, именно тонкие и прямые волосы позволяют создать такую прическу без риска выглядеть старомодно. И только при тонкой текстуре волос ее можно практически не укладывать!

2. Асимметричное каре

Каре с прядями разной длины предельно легко укладывать — используйте брашинг и средства для придания объема. Самое главное - приподнять волосы на затылке, это придаст прическе особый шарм.

5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
pinterest.com

3. Легкие волны

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Ничто не смотрится так хорошо на длинных тонких волосах, как легкие волны! Важно: не кудри, а именно волны — создать эту прическу для тонких волос своими руками проще всего с помощью плойки-утюжка.

5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
pinterest.com

4. Каскад

Придать объем тонким волосам может стрижка-каскад. Верхние пряди должны быть значительно короче — это поможет легко приподнять их с помощью круглой расчески, создав иллюзию пышной шевелюры.

5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
pinterest.com

5. Абсолютно прямые

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Оптимальная длина для тонких волос — до плеч, если длиннее — то они истончаются еще больше и требуют особого ухода. Но если вы носите волосы именно этой длины — попробуйте выпрямить их.

5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
5 стрижек, которые смотрятся особенно стильно на тонких волосах
pinterest.com

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Теги: модные стрижки 2021, стрижки для тонких волос, лучшие прически для тонких волос
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Источник: ivonа bigmir)net

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