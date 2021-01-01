Ivona рассказывает об окрашиваниях волос, которые утратили былую популярность.

Давно не в моде: окрашивания волос, которые устарели pinterest.com

Омбре

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Резкий переход от темных корней к светлым кончикам попробовали, кажется, уже все. Несколько сезонов назад это, возможно, еще имело право на существование, но уже смотрится довольно-таки странно. Более актуальная и лучшая альтернатива – так называемое «софт омбре» с мягким переходом оттенков от натуральных корней к чуть более светлым кончикам.

«Седое» окрашивание

Весной все-таки хочется больше цвета, поэтому отдайте предпочтение каким-то более насыщенным оттенкам. Если уж очень хочется «серого», сделайте окрашивание «металлик» в оттенках стали.

Давно не в моде: окрашивания волос, которые устарели pinterest.com

Крупное мелирование

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Резкие контрасты сейчас вообще не особо актуальны. Вместо этого отдайте предпочтение современным техникам мелирования, где берутся мелкие пряди и создается очень красивый и естественный эффект солнечных бликов.

Давно не в моде: окрашивания волос, которые устарели pinterest.com

Окрашивание натуральными красителями

Хну и басму многие до сих пор считают безвредной заменой «химическим» красителям. Дело в том, что все натуральные красители накапливаются в волосе и могут вступить в реакцию с молекулами искусственного пигмента. Проще говоря, покрасить волосы краской или осветлить их после хны очень рискованно – результат непредсказуем.

Давно не в моде: окрашивания волос, которые устарели pinterest.com

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