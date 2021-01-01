На примере звезд: 3 способа освежить прическу, не расставаясь с длиной
Каскад
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Каскадная стрижка, как у Дженнифер Энистон, хорошо подойдет обладательницам любой длины, густоты и структуры волос. Тонким прядям каскад придаст объема, тяжелым густым — легкости. Для вьющихся волос такая стрижка тоже станет идеальным решением: они будут легче завиваться в локоны и дольше держать форму. Главное — не забывайте про увлажнение и питание волос: на каскадной стрижке сильнее видны секущиеся кончики.
Лесенка
Любимая стрижка Джиджи — лесенка. Эта форма придаст тонким волосам объема и освежит образ. Не затрагивая основную длину, сделайте пряди у лица чуть короче. Стрижка лесенкой подойдет обладательницам как прямых, так и вьющихся волос.
Челка
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Наверное, самый простой способ освежить надоевшую стрижку — это челка. Стильный способ носить этот довольно спорный элемент прически демонстрирует Хайди Клум. Без потери длины и густоты волос вы получаете абсолютно новый стильный образ. Стрижка челки — шаг ответственный, потому что важно выбрать форму, подходящую именно вам. Выбор огромный: от классической прямой, до ультракоротких или асимметричных вариантов.
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