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На примере звезд: 3 способа освежить прическу, не расставаясь с длиной

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Ivona делится крутыми способами, как можно освежить прическу для тех, кто отращивает волосы.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
pinterest.com

Каскад

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Каскадная стрижка, как у Дженнифер Энистон, хорошо подойдет обладательницам любой длины, густоты и структуры волос. Тонким прядям каскад придаст объема, тяжелым густым — легкости. Для вьющихся волос такая стрижка тоже станет идеальным решением: они будут легче завиваться в локоны и дольше держать форму. Главное — не забывайте про увлажнение и питание волос: на каскадной стрижке сильнее видны секущиеся кончики.

Лесенка

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com

Любимая стрижка Джиджи — лесенка. Эта форма придаст тонким волосам объема и освежит образ. Не затрагивая основную длину, сделайте пряди у лица чуть короче. Стрижка лесенкой подойдет обладательницам как прямых, так и вьющихся волос.

Челка

Хайди Клум
Хайди Клум
pinterest.com

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Наверное, самый простой способ освежить надоевшую стрижку — это челка. Стильный способ носить этот довольно спорный элемент прически демонстрирует Хайди Клум. Без потери длины и густоты волос вы получаете абсолютно новый стильный образ. Стрижка челки — шаг ответственный, потому что важно выбрать форму, подходящую именно вам. Выбор огромный: от классической прямой, до ультракоротких или асимметричных вариантов.

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Теги: Джиджи Хадид, Дженнифер Энистон, Хайди Клум, как освежить прическу
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Источник: ivonа bigmir)net

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