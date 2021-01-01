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Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема

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Ivona делится советами, как правильно выбирать тональный крем.
Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема
Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема
pinterest.com

Ошибка №1: Вы тестируете тон на запястье

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Практически никогда оттенок кожи на запястье не совпадает с цветом лица. Тестируйте крем на скуле или линии челюсти, так ошибки удастся избежать.

Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема
Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема
pinterest.com

Ошибка№2: Вы рассматриваете оттенок в магазине

Важно понимать, что освещение в магазине не является дневным светом, в котором мы находимся большую часть времени. Поэтому логично, что искусственное освещение магазина искажает оттенок. Нанесите тональный крем на свою шею, выйдите на улицу и только потом решайте, покупать этот тон или нет.

Ошибка №3: Вы тестируете тональный крем поверх макияжа

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Даже если нынешний крем подходит вам идеально, его пигменты могут вступать в так называемый «конфликт» с составом нового средства, и в результате будет виден не тот цвет, что крем даст на очищенной коже.

Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема
Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема
pinterest.com

Ошибка №4: Вы берете слишком плотный крем

Важно помнить: тональное средство — вовсе не штукатурка. Ваша собственная кожа должна(!) просвечивать сквозь него, просто тон ее становится более ровным и красивым. Для маскировки недостатков есть специальные средства: консилеры и корректоры.

Ошибка№5: Из двух тонов Вы берете более темный

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Если никак не можете выбрать между соседними оттенками, либо берите оба и смешивайте, либо остановитесь на более светлом. И не следует слушать консультантов в магазинах, которые, как правило, рекомендуют взять более темный тон, «чтобы лицо выглядело здоровее, словно загорелое».

Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема
Снова не подходит: 5 главных ошибок при выборе тонального крема
pinterest.com

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Теги: как выбрать тональный крем, ошибки при выборе тонального крема
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Источник: ivonа bigmir)net

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