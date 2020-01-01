Ivona делится важными лайфхаками, как выбрать идеальную тональную основу по типу кожи.

Для идеального тона лица: как выбрать тональную основу по типу кожи pinterest.com

Сухая

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Главная «боль» этого типа кожи – чувствительность, шелушения, ощущение стянутости и склонность к преждевременным возрастным проявлениям из-за недостаточной выработки коллагена и эластина. Выбирая тональную основу, убедитесь, что она будет легкой, разглаживающей и с ударной дозой ухаживающих ингредиентов.

Для идеального тона лица: как выбрать тональную основу по типу кожи pinterest.com

Жирная и комбинированная

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Такая кожа быстро начинает блестеть по всему лицу или в области Т-зоны, макияж на ней часто «плывет», плюс регулярно появляются несовершенства и расширенные поры. Если это твой случай, выбирай тональное средство с высокой степенью покрытия, чтобы замаскировать проблемные участки.

При этом текстура должна быть легкой и с минимумом масел – иначе привет, закупоренные поры и новые воспаления. Желательно, чтобы в составе были противовоспалительные компоненты, витамины и антиоксиданты, которые поддерживают красоту и здоровье кожи днем.

Для идеального тона лица: как выбрать тональную основу по типу кожи pinterest.com

Нормальная

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Если в течение дня кожа вырабатывает небольшое количество себума, хорошо «держит» макияж и не расстраивает регулярными воспалениями, расширенными порами, покраснениями и шелушениями, то спешим поздравить: Вы – счастливая обладательница нормального типа кожи. Вам не состоит труда выбрать тональное средство, но моменты все же присутствуют: тональная основа должна быть комфортной текстуры, с увлажняющими компонентами в составе, слегка сияющей.

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