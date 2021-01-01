Не всегда вредно: 3 самых ошибочных мнения о тональном креме
Миф 1: Тональный крем сушит кожу
Читай также: ТОП-5 самых популярных мифов об уходе за кожей
С помощью тонального крема можно даже избежать сухости кожи! Как правило, в состав таких тональных кремов входят масла растений, например, авокадо и жожоба. Эти компоненты не только предотвращают обветривание кожи в плохую погоду, но и восстанавливают гидролипидный барьер.
Миф 2: Тональный крем вызывает морщины
Связь между использованием тонального крема и возникновением морщин — это очередной миф. Современные крема прекрасно увлажняют кожу. Более того, многие косметические компании выпускают специальные крема, которые обладают лифтинг-эффектом.
Читай также: 5 стандартов красоты, которые нам навязывают социальные сети
Помимо прочего, есть и тональные крема, которые содержат УФ-фильтр и обещают защищать кожу от ультрафиолета, являющегося одной из основных причин преждевременного старения кожи.
Миф 2: Тональный крем закупоривает поры
Читай также: Как выбрать тональную основу по типу кожи
Самый распространенный миф среди всех существующих. Да, возможно раньше, лет 60 назад, так оно и было, но современные тональные основы создают на лице практически невесомую пленку, которая свободно пропускает кислород.
Кроме того, она защищает от воздействия пыли и вредных веществ, которые могут оседать на коже лица в течение дня. Перед нанесением тонального крема обязательно используйте специальную базу под макияж. Она не только обеспечит более ровное нанесение, но и улучит защитную функцию.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- 5 мифов о макияже, в которые давно нужно перестать верить.
- Как ухаживать за кожей лица во время праздников.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил