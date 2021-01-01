Не всегда вредно: 3 самых ошибочных мнения о тональном креме

Ivona рассказывает о мифах, которые связанны с тональными средствами.

Не всегда вредно: 3 ошибочных мнения о тональном креме pinterest.com

Миф 1: Тональный крем сушит кожу

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С помощью тонального крема можно даже избежать сухости кожи! Как правило, в состав таких тональных кремов входят масла растений, например, авокадо и жожоба. Эти компоненты не только предотвращают обветривание кожи в плохую погоду, но и восстанавливают гидролипидный барьер.

Не всегда вредно: 3 ошибочных мнения о тональном креме pinterest.com

Миф 2: Тональный крем вызывает морщины

Связь между использованием тонального крема и возникновением морщин — это очередной миф. Современные крема прекрасно увлажняют кожу. Более того, многие косметические компании выпускают специальные крема, которые обладают лифтинг-эффектом.

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Помимо прочего, есть и тональные крема, которые содержат УФ-фильтр и обещают защищать кожу от ультрафиолета, являющегося одной из основных причин преждевременного старения кожи.

Миф 2: Тональный крем закупоривает поры Не всегда вредно: 3 ошибочных мнения о тональном креме pinterest.com

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Самый распространенный миф среди всех существующих. Да, возможно раньше, лет 60 назад, так оно и было, но современные тональные основы создают на лице практически невесомую пленку, которая свободно пропускает кислород.

Кроме того, она защищает от воздействия пыли и вредных веществ, которые могут оседать на коже лица в течение дня. Перед нанесением тонального крема обязательно используйте специальную базу под макияж. Она не только обеспечит более ровное нанесение, но и улучит защитную функцию.

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