Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция
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Консилер маскирует не только синяки под глазами, но и мелкие морщинки, красноту, расширенные поры и другие несовершенства, которые хочется скрыть. Обычный консилер чаще всего представлен в виде стика, также существуют палетки консилеров и жидкие средства.
Не стоит путать консилер с корректором: второй имеет более плотную и густую текстуру и подходит для маскировки прыщей, следов постакне. Таким образом, консилер подходит для менее выпуклых проблем на лице. Консилер может быть любого оттенка под цвет кожи, как и любое другое тональное средство. Но может быть и цветным: зелёным, розовым, жёлтым и иногда даже фиолетовым.
Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция
- В первую очередь необходимо тщательно очистить лицо: используйте мицеллярную воду, пенку для умывания и другие средства для ежедневного очищения кожи.
- Запомните: консилер наносят строго на тональный крем, но не под него. Поэтому сначала нанесите тон, а после уже распределите консилер на проблемные зоны лица.
- Наносите консилер кистью или пальцами, обязательно проследив за чистотой ворса и помыв руки перед нанесением консилера.
- Рисуйте под глазами перевёрнутый треугольник, нижний угол которого должен оказаться на щеке.
- Не растушёвывайте консилер дугой под нижним веком, он будет слишком заметен.
- Не втирайте консилер в область вокруг глаз: там очень нежная кожа, которую легко травмировать.
- Наносите консилер на внутренние уголки глаз: так взгляд не будет казаться сонным.
- Замаскировать небольшие недостатки лучше тонким слоем консилера, при необходимости используйте 2 слоя.
- Консилером можно делать лёгкий контуринг, главное, не забывайте растушёвывать средство.
- Чтобы закрепить консилер, используйте пудру для лица, так средство продержится на коже намного дольше.
- Чтобы убрать излишки консилера во время нанесения макияжа, используйте сухие салфетки, но не трите при этом всё лицо.
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