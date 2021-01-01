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Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция

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Ivona делится бьюти-инструкцией, как правильно пользоваться незаменимым средством в макияже.
Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция
Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция
pinterest.com

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Консилер маскирует не только синяки под глазами, но и мелкие морщинки, красноту, расширенные поры и другие несовершенства, которые хочется скрыть. Обычный консилер чаще всего представлен в виде стика, также существуют палетки консилеров и жидкие средства.

Не стоит путать консилер с корректором: второй имеет более плотную и густую текстуру и подходит для маскировки прыщей, следов постакне. Таким образом, консилер подходит для менее выпуклых проблем на лице. Консилер может быть любого оттенка под цвет кожи, как и любое другое тональное средство. Но может быть и цветным: зелёным, розовым, жёлтым и иногда даже фиолетовым.

Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция
Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция
pinterest.com

Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция

  • В первую очередь необходимо тщательно очистить лицо: используйте мицеллярную воду, пенку для умывания и другие средства для ежедневного очищения кожи.
  • Запомните: консилер наносят строго на тональный крем, но не под него. Поэтому сначала нанесите тон, а после уже распределите консилер на проблемные зоны лица.
  • Наносите консилер кистью или пальцами, обязательно проследив за чистотой ворса и помыв руки перед нанесением консилера.
  • Рисуйте под глазами перевёрнутый треугольник, нижний угол которого должен оказаться на щеке.
  • Не растушёвывайте консилер дугой под нижним веком, он будет слишком заметен.
  • Не втирайте консилер в область вокруг глаз: там очень нежная кожа, которую легко травмировать.
  • Наносите консилер на внутренние уголки глаз: так взгляд не будет казаться сонным.
  • Замаскировать небольшие недостатки лучше тонким слоем консилера, при необходимости используйте 2 слоя.
  • Консилером можно делать лёгкий контуринг, главное, не забывайте растушёвывать средство.
  • Чтобы закрепить консилер, используйте пудру для лица, так средство продержится на коже намного дольше.
  • Чтобы убрать излишки консилера во время нанесения макияжа, используйте сухие салфетки, но не трите при этом всё лицо.

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Теги: консилер, как пользоваться консилером, бьюти-инструкция
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Источник: ivonа bigmir)net
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