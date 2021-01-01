Ivona делится бьюти-инструкцией, как правильно пользоваться незаменимым средством в макияже.

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Консилер маскирует не только синяки под глазами, но и мелкие морщинки, красноту, расширенные поры и другие несовершенства, которые хочется скрыть. Обычный консилер чаще всего представлен в виде стика, также существуют палетки консилеров и жидкие средства.

Не стоит путать консилер с корректором: второй имеет более плотную и густую текстуру и подходит для маскировки прыщей, следов постакне. Таким образом, консилер подходит для менее выпуклых проблем на лице. Консилер может быть любого оттенка под цвет кожи, как и любое другое тональное средство. Но может быть и цветным: зелёным, розовым, жёлтым и иногда даже фиолетовым.

Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция pinterest.com

Как пользоваться консилером для лица: пошаговая инструкция

В первую очередь необходимо тщательно очистить лицо: используйте мицеллярную воду, пенку для умывания и другие средства для ежедневного очищения кожи.

Запомните: консилер наносят строго на тональный крем, но не под него. Поэтому сначала нанесите тон, а после уже распределите консилер на проблемные зоны лица.

Наносите консилер кистью или пальцами, обязательно проследив за чистотой ворса и помыв руки перед нанесением консилера.

Рисуйте под глазами перевёрнутый треугольник, нижний угол которого должен оказаться на щеке.

Не растушёвывайте консилер дугой под нижним веком, он будет слишком заметен.

Не втирайте консилер в область вокруг глаз: там очень нежная кожа, которую легко травмировать.

Наносите консилер на внутренние уголки глаз: так взгляд не будет казаться сонным.

Замаскировать небольшие недостатки лучше тонким слоем консилера, при необходимости используйте 2 слоя.

Консилером можно делать лёгкий контуринг, главное, не забывайте растушёвывать средство.

Чтобы закрепить консилер, используйте пудру для лица, так средство продержится на коже намного дольше.

Чтобы убрать излишки консилера во время нанесения макияжа, используйте сухие салфетки, но не трите при этом всё лицо.

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