Ivona рассказывает об основных отличиях между собой BB, CC, DD-кремов.

BB, CC, DD-кремы: зачем они нужны и чем отличаются? pinterest.com

BB-кремы

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Изначально эти бьюти-бальзамы ((bb — сокращение от beauty balm) появились в Корее и были представлены в виде альтернативы буквально всему: предлагалось использовать ВВ-крем вместо увлажняющего, сыворотки, праймера и тонального средства. Особо продвинутые компании моментально дали своим продуктам названия «5 в одном» или даже «10 в одном». На самом деле это маркетинговый ход и не более: заменить увлажняющий крем и сыворотку эти средства не могут.

А вот что им отлично удается, так это выровнять тон кожи, не создавая толстого слоя. Благодаря легкой текстуре ВВ-кремы стали чрезвычайно популярными среди обладательниц жирной кожи, поскольку, в отличие от плотных тональных средств, они позволяли создавать натуральный макияж и не бояться, что средство «поплывет». Наконец, немаловажным достоинством средства стала его способность защищать кожу от солнца: производителям удалось добиться шикарного эффекта: SPF до 50, но без липкости и маслянистости.

BB, CC, DD-кремы: зачем они нужны и чем отличаются? pinterest.com

СС-кремы

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Принципиальная разница между ВВ и СС-кремами состоит в том, что первые — это улучшенные версии тональных средств, а вторые — продвинутые корректоры с тонирующим эффектом. СС расшифровывается как color correction — коррекция цвета. СС-кремы, помимо тонального эффекта, корректируют тон кожи, уменьшая видимость покраснений, пигментации, последствий акне.

По сравнению с ВВ их называют «прозрачными» и «легкими». Но важная ремарка: СС-кремы не заменяют корректоров, а лишь помогают им выполнять свою задачу. Основная задача СС-крема — увлажнение, легкое покрытие и базовая коррекция цвета лица.

BB, CC, DD-кремы: зачем они нужны и чем отличаются? pinterest.com

DD-кремы

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DD происходит от выражения daily defence: ежедневная защита. Основное предназначение этих средств — обеспечить качественную работу липидного барьера на поверхности кожи, оградив эпидермис от разрушительного воздействия окружающей среды. Да, и они, конечно, тоже тонируют кожу, только на этот раз это уже совсем прозрачная текстура, которая лишь слегка помогает скорректировать оттенок кожи.

BB, CC, DD-кремы: зачем они нужны и чем отличаются? pinterest.com

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