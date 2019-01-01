Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джиджи Хадид показала миниатюрную талию всего через несколько месяцев после родов

Комментариев: 0
Модель в прекрасной форме!
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com

Читай также: Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала “Секс в большом городе“

В сентябре 2020-го 25-летняя Джиджи Хадид и 27-летний Зейн Малик впервые стали родителями. На протяжении беременности модель практически не радовала своим присутствием публику, но по редким кадрам было видно, что модель слегка поправилась – ничего удивительного в этом нет. Но совсем недавно Джиджи впервые вышла в свет с новорожденной дочерью и младшей сестрой Беллой, показав ультрастильный образ, только нынешнюю фигуру модели разглядеть было сложно.

Джиджи Хадид впервые вышла в свет с новорожденной дочерью и младшей сестрой Беллой
Джиджи Хадид впервые вышла в свет с новорожденной дочерью и младшей сестрой Беллой
https://www.backgrid.com/

Однако, на днях папарацци застали молодую маму на прогулке с дочерью в Нью-Йорке, где на кадрах невооруженным глазом видны плоский живот, подтянутые бедра и стройные ноги модели. И это всего через три месяца после родов! Учитывая ее любовь к спорту и активному образу жизни, - это вовсе неудивительно. Джиджи была одета в легинсы и короткий пуховик, а яркие кроссовки и солнцезащитные очки удачно дополнили образ.

Джиджи Хадид на прогулке с дочерью в Нью-Йорке
Джиджи Хадид на прогулке с дочерью в Нью-Йорке
https://www.backgrid.com/
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
https://www.backgrid.com/
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
https://www.backgrid.com/

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джиджи Хадид, образ звезды, Джиджи Хадид фигура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь