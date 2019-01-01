Джиджи Хадид показала миниатюрную талию всего через несколько месяцев после родов

Модель в прекрасной форме!

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В сентябре 2020-го 25-летняя Джиджи Хадид и 27-летний Зейн Малик впервые стали родителями. На протяжении беременности модель практически не радовала своим присутствием публику, но по редким кадрам было видно, что модель слегка поправилась – ничего удивительного в этом нет. Но совсем недавно Джиджи впервые вышла в свет с новорожденной дочерью и младшей сестрой Беллой, показав ультрастильный образ, только нынешнюю фигуру модели разглядеть было сложно.

Джиджи Хадид впервые вышла в свет с новорожденной дочерью и младшей сестрой Беллой https://www.backgrid.com/

Однако, на днях папарацци застали молодую маму на прогулке с дочерью в Нью-Йорке, где на кадрах невооруженным глазом видны плоский живот, подтянутые бедра и стройные ноги модели. И это всего через три месяца после родов! Учитывая ее любовь к спорту и активному образу жизни, - это вовсе неудивительно. Джиджи была одета в легинсы и короткий пуховик, а яркие кроссовки и солнцезащитные очки удачно дополнили образ.

Джиджи Хадид на прогулке с дочерью в Нью-Йорке https://www.backgrid.com/

Джиджи Хадид https://www.backgrid.com/

Джиджи Хадид https://www.backgrid.com/

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