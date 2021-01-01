Ivona делится идеями для праздничного макияжа глаз с использованием красной подводки.

Теплый тон

Читай также: 10 идей для праздничного мейка с голографическими тенями

Красный – это все еще теплый цвет. Именно поэтому, чтобы подводка в макияже смотрелась гармонично, важно создать ему правильную компанию. Сделайте тон кожи потеплее. Если подходящего оттенка тонального крема нет, используйте желтоватый консилер.

Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой pinterest.com

Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой pinterest.com

Больше туши

Красная подводка не просит, но требует соответствующего сопровождения. Здесь можно спокойно применить удлиняющую тушь, прокрасив ресницы в 3-4 слоя. Также можно дополнительно пройтись черным гелевым карандашом по верхней слизистой глаза — получится очень эффектно. Помните, чем выразительнее, – тем лучше.

Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой pinterest.com

Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой pinterest.com

Импровизация – героиня этого макияжа

Читай также: Блеск изумрудов: как повторить модный макияж

Согласны с тем, что красный – довольно-таки непростой цвет, и с ним нужно себя аккуратно вести, но помните, что в новогоднюю ночь разрешены всяческие эксперименты и с нарядами, и макияжем в том числе. Помимо обычных стрелок, их можно выложить глиттером, шиммером и даже стразами. Отталкивайтесь только от своих пожеланий и настроя.

Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.