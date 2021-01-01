Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
Теплый тон
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Красный – это все еще теплый цвет. Именно поэтому, чтобы подводка в макияже смотрелась гармонично, важно создать ему правильную компанию. Сделайте тон кожи потеплее. Если подходящего оттенка тонального крема нет, используйте желтоватый консилер.
Больше туши
Красная подводка не просит, но требует соответствующего сопровождения. Здесь можно спокойно применить удлиняющую тушь, прокрасив ресницы в 3-4 слоя. Также можно дополнительно пройтись черным гелевым карандашом по верхней слизистой глаза — получится очень эффектно. Помните, чем выразительнее, – тем лучше.
Импровизация – героиня этого макияжа
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Согласны с тем, что красный – довольно-таки непростой цвет, и с ним нужно себя аккуратно вести, но помните, что в новогоднюю ночь разрешены всяческие эксперименты и с нарядами, и макияжем в том числе. Помимо обычных стрелок, их можно выложить глиттером, шиммером и даже стразами. Отталкивайтесь только от своих пожеланий и настроя.
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