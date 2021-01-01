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Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой

Спецтема: Новый год 2021
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Ivona делится идеями для праздничного макияжа глаз с использованием красной подводки.
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
pinterest.com

Теплый тон

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Красный – это все еще теплый цвет. Именно поэтому, чтобы подводка в макияже смотрелась гармонично, важно создать ему правильную компанию. Сделайте тон кожи потеплее. Если подходящего оттенка тонального крема нет, используйте желтоватый консилер.

Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
pinterest.com
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
pinterest.com

Больше туши

Красная подводка не просит, но требует соответствующего сопровождения. Здесь можно спокойно применить удлиняющую тушь, прокрасив ресницы в 3-4 слоя. Также можно дополнительно пройтись черным гелевым карандашом по верхней слизистой глаза — получится очень эффектно. Помните, чем выразительнее, – тем лучше.

Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
pinterest.com
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
pinterest.com

Импровизация – героиня этого макияжа

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Согласны с тем, что красный – довольно-таки непростой цвет, и с ним нужно себя аккуратно вести, но помните, что в новогоднюю ночь разрешены всяческие эксперименты и с нарядами, и макияжем в том числе. Помимо обычных стрелок, их можно выложить глиттером, шиммером и даже стразами. Отталкивайтесь только от своих пожеланий и настроя.

Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
Хит сезона: идеи для новогоднего макияжа глаз с красной подводкой
pinterest.com

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Теги: макияж на Новый год 2021, макияж красная подводка, идеи для макияжа, модный макияж 2021, макияж глаз
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Источник: ivonа bigmir)net

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