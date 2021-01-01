5 необычных фактов о губной помаде, которые Вас точно удивят

Ivona делится необычными фактами о губной помаде, о которых Вы раньше не слышали.

Факт #1: Помада повышает моральный дух

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Это вовсе не наша выдумка, а британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Именно он распорядился наладить выпуск губной помады в Великобритании во время Второй мировой войны, потому что она «повышает моральный дух населения». Производство любой другой косметики на территории страны в это время было прекращено.

5 необычных фактов о губной помаде pinterest.com

Факт #2: С помадой Вы кажетесь умнее

Как минимум, она прибавляет профессионализма. Исследование, проведенное учеными Гарвардского университета совместно с компанией Procter & Gamble, доказало: сотрудницы с макияжем глаз и помадой оцениваются коллегами как более компетентные и квалифицированные.

5 необычных фактов о губной помаде pinterest.com

Факт #3: Самая дорогая помада в мире стоила больше, чем автомобиль

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В списке нереально дорогих повседневных вещей есть и помада в золотом футляре, обрамленном бриллиантами. Речь идет о Guerlain KissKiss Gold and Diamonds, выпущенной в 2007 году и стоившей $62 тысячи. От «штатных» помад KissKiss лимитированная коллекция отличалась только драгоценной «оберткой».

5 необычных фактов о губной помаде pixabay.com

Факт #4: Помада стала популярной благодаря кино

Сейчас помада — одно из самых популярных бьюти-средств: по статистике, ей пользуется 81% женщин в мире. Для сравнения, тональными кремами и пудрами пользуются 64%, а румянами — около 54%. Своей популярностью помада обязана черно-белому немому кино 20-х годов прошлого века — бум продаж помады исторически совпал с появлением первых кинодив.

Факт #5: Карандаши для губ изобрела Елизавета I

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Королева Англии Елизавета I была без ума от помады. По слухам, именно она изобрела карандаш для губ, смешав пигмент, толченый гипс, воск и жир и «упаковав» смесь в перо для письма. А еще английский монарх верила в целебную силу макияжа и подкрашивала губы всякий раз, когда испытывала недомогание. Историки утверждают, что на смертном одре она нанесла на губы половину тюбика помады.

5 необычных фактов о губной помаде pinterest.com

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