5 косметических брендов, которые создали звезды

Ivona рассказывает о брендах косметики, которые создали знаменитости.

Fenty Beauty от Рианны

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Свой собственный бренд декоративной косметики Рианна запустила еще в 2017 году. Главная его особенность состоит в том, что певица включила в линейку тональных средств и консилеров очень широкий спектр оттенков для всех типов. В этом году Рианна выпустила еще и Fenty Skin, в которую вошла уходовая косметика, которая подходит для любого пола. В линейку вошли средства для умывания и различные крема, которые увлажняют кожу и борются с высыпаниями.

JLo Beauty от Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес pinterest.com

Не отстает от звездных коллег и Дженнифер Лопес. Певица запустила первую коллекцию JLo Beauty в начале декабря — в нее вошла уходовая косметика, которая, по словам певицы, должна максимально акцентировать на естественной красоте женщины. Линейка состоит из увлажняющих кремов с SPF и для кожи вокруг глаз, очищающего геля для лица, а также сыворотки с различными естественными маслами. В продажу средства поступят уже 14 января следующего года.

Meaningful Beauty от Синди Кроуфорд Синди Кроуфорд и Кайя Гербер pinterest.com

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Синди Кроуфорд можно назвать одной из первых знаменитостей, которая запустила собственный бренд косметики. Еще в 2004 году супермодель основала марку Meaningful Beauty, которая выпускает омолаживающие средства. По словам представителей компании, продукты из их линейки — идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить молодость кожи, но не хочет прибегать к различным уколам или пластическим операциям.

Nuance от Сальмы Хайек Сальма Хайек pinterest.com

Бренд Nuance выпускает широкий ассортимент различных косметических средств. Это и декоративная косметика, и продукты по уходу за кожей, и средства для волос. По словам Сальмы Хайек, все продукты производятся по рецепту ее бабушки, которая в 96 лет не имела ни единой морщинки на лице. Сама актриса также уверяет, что пользуется исключительно той косметикой, которую производит сама — кто знает, может быть, поэтому в свои 54 года она выглядит на 35.

Goop от Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу pinterest.com

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В 2016-м году актриса Гвинет Пэлтроу также запустила собственный бренд косметики, все средства которого выполнены только из натуральных ингредиентов. Бренд выпускает как ходовую косметику, так и декоративную, а летом Гвинет Пэлтроу удивила всех, выпустив свечу с необычным запахом — ароматом оргазма.

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