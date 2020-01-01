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Новый бьюти-тренд: что такое бакучиол, и как его правильно использовать pinterest.com

Что такое бакучиол?

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Бакучиол — это ингредиент, экстрагированный из растения Psoralea Corylifolia, также известного как индийская бабча с цветками нежно-фиолетового цвета. Это растение широко используется в традиционной китайской и индийской медицине.

Новый бьюти-тренд: что такое бакучиол, и как его правильно использовать pinterest.com

Бакучиол ─ нежная, щадящая, но мощная замена ретинолу ─ это альтернативное увлажнение на растительной основе, которое также:

улучшает эластичность кожи;

стимулирует выработку коллагена;

убирает первые признаки старения;

успокаивает кожу, оказывая противовоспалительное действие;

осветляет кожу;

уменьшает тонкие линии и морщины;

уменьшает высыпания

Новый бьюти-тренд: что такое бакучиол, и как его правильно использовать pinterest.com

Какое средство выбрать?

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Что лучше применять — бакучиол или ретинол, полностью зависит от вашего типа кожи. Ретинол действительно эффективен, и если у вас нет никаких неприятных последствий после его применения, можно смело его использовать. Важно помнить, что побочные эффекты могут проявиться даже спустя несколько недель, поэтому рекомендуется быть крайне осторожным и перед использованием того или иного средства проконсультироваться со специалистом.

Новый бьюти-тренд: что такое бакучиол, и как его правильно использовать pinterest.com

Как правильно применять бакучиол?

Сыворотка с бакучиолом применяется два раза в день, утром и вечером. На очищенную кожу наносится шесть капель сыворотки. В зависимости от потребности кожи и конкретной задачи.

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