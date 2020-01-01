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Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица

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Ivona делится советами, как правильно пользоваться сывороткой для лица, чтобы это было эффективно.
Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица
Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица
pinterest.com

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Сыворотки содержат активные ингредиенты, которые помогают решить разные проблемы с кожей. Например, гиалуроновая кислота глубоко увлажняет и разглаживает морщины, ниацинамид уменьшает воспаления и стирает следы постакне, а витамин С борется с пигментаций и предотвращает преждевременное старение. Сыворотки эффективнее некоторых косметических процедур.

Наносите сыворотку на чистую кожу

Перед нанесением сыворотки тщательно нужно очистить кожу. Снимите макияж мицеллярной водой или специальными дисками, а затем хорошо умойте лицо пенкой или гелем. После-нанесите тоник. Кожа должна быть чистой и сухой для того, чтобы активные компоненты сыворотки проникли в глубокие слои эпидермиса.

Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица
Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица
pinterest.com

Наносите сыворотку легкими похлопывающими движениями

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Сыворотку ни в коем случае нельзя втирать в кожу. Нанесите несколько капель средства на ладонь, не касаясь ее пипеткой, легкими похлопывающими движениями распределив средство по всему лицу. Сыворотки, кстати, можно включить в утренний и вечерний уход за кожей.

Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица
Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица
pinterest.com

Используйте несколько капель сыворотки

Для эффекта от сыворотки достаточно будет нанести 3-4 капли. В противном случае на коже останется пленка, а средство, которое не впиталось, будет скатываться при нанесении крема и оставлять неприятные комочки на лице.

Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица
Бьюти-рутина: как правильно пользоваться сывороткой для лица
pinterest.com

После сыворотки не забудьте увлажнить кожу

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Сыворотки быстро впитываются, поэтому практически сразу после нее можно нанести увлажняющий крем. Не пропускайте этот этап, поскольку, несмотря на высокую концентрацию активных веществ в сыворотке, она не обладает мощным питательным действием, как крем.

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Теги: сыворотка для лица, уход за лицом, бьюти-лайфхаки
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Источник: ivonа bigmir)net

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