Ivona делится важными фактами о масках для лица, которые стоит знать каждой.

ТОП-5 фактов о масках для лица, которые Вы должны знать pinterest.com

1. Больше увлажнения

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Если Вы не можете определиться между питательной, восстанавливающей, витаминной и разглаживающей масками, то берите суперувлажняющую маску. Во-первых, переувлажнить кожу нельзя. Во-вторых, если кожа недостаточно увлажнена, другие полезные компоненты ее не устроят, а в-третьих, не исключено, что все проблемы кожи испарятся вместе с обезвоженностью.

2. Не дайте себе засохнуть

Если Вы используете маски на глиняной основе, не давайте ей превратиться в корку: смывайте, как только верхний слой чуть «схватился», иначе вместе с избытком кожного жира маска вытянет из кожи и влагу.

ТОП-5 фактов о масках для лица, которые Вы должны знать pinterest.com

3. Удаляйте маску тщательно

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Не думайте, что достаточно руками снять излишки, оставшиеся на поверхности: после маски лучше всего умыться теплой водой или тоником, и потом ухаживать за кожей, как обычно: нанесение крема и т.д.

ТОП-5 фактов о масках для лица, которые Вы должны знать pinterest.com

4. Не сочетайте их с сыворотками

И маски, и сыворотки содержат очень активные и глубоко проникающие ингредиенты. Использовать оба средства — значит тратить одно из них впустую.

ТОП-5 фактов о масках для лица, которые Вы должны знать pinterest.com

5. Не тяните время

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Ни одна маска, кроме профессиональных, салонных, которые делает косметолог или дерматолог, не должна находиться на коже дольше 20 минут. Это бессмысленно — раз, и это перегружает кожу — два. Оптимальное время воздействия — 10-15 минут.

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